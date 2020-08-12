Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 'Sınır tanımazsan aşiret oluruz!'

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takım harcama limitleri konusunda Fenerbahçe ile yaşanan görüş ayrılığı, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kulübe dönüşü ve transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yeni forma sponsoru Sixt ile yapılan anlaşmanın lansmanından sonra konuşan Cengiz, "Her şeyi sorabilirsiniz. Ben o konuda hiçbir limit tanımam. Başkaları gibi limitli sormam. Soruda 'limitless (sınırsız)' olurum" diye başladığı soru-cevap bölümünde isim vermeden Fenerbahçe yönetimine sert sözlerle yüklendi. TFF tarafından belirlenen limitlere kendilerinin karşı çıkmadığını belirten Cengiz, şunları söyledi:

493 milyon lira bütçem var ama transfere ancak 40-50 milyon verebilirim

"Limitlere biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Otobanda bir hız limiti var. Bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Ben bu limite uymam, bunu aşarım ve cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz zaman olmaz. Kurallara uymazsanız kaos olur, anarşi olur. Kasımpaşa'nın limitinde hata olmuş bunu düzeltelim, Fenerbahçe'nin başvurusuna gelecek yıl bakalım. Oyun oynanırken kural değiştirirseniz, oyunun da kuralın da kıymeti kalmaz. Bize 'Rahatsınız, 493 milyon TL harcamanız var" diyorlar. Hayır, bu bütçemiz. Bunun içinden transfere 40-50 milyon harcayabilirim. Onu da saçamam."

Ben bir sürü cezayı yedim, gıkım çıkmadı cezaya katlanmak da bir asalettir

FEDERASYONUN açıkladığı limitlerin kulüpler tarafından daha önce bilindiğini belirten Cengiz, "İki yıldır faaliyet raporu veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. 3-5 milyon yanıldık. Eğer bilmiyorsam başkan olarak, camiamın beni sorgulaması gerekir. Ne limit çıkacağından haberin yok. Ondan sonra 'Sınır tanımayız' diyeceğim. Sen sınır tanımayan doktor musun? Sınır tanıyacaksın. Tanımazsan aşiret oluruz, muz cumhuriyeti oluruz. Yanlış-doğru, gel düzelt. Yanlış varsa ben düzeltilmesini isterim" diye konuştu. Cengiz, gelecek yıl da kendilerinin Fenerbahçe gibi zorlanacağı iddiasının hatırlatılması üzerine, "Olabilir. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Ben bir sürü ceza yedim. Ödedim parayı, gıkım çıkmadı. Neden, ceza alacağımı biliyordum. Cezaya katlanmak da bir asalettir" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'LA ANLAŞAMAYAN 2-3 KAT FAZLASINA BAŞKA YERE GiDER!

MUSTAFA Cengiz, kendilerinin aylar önce prensipte anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda, "Bir rakibimiz 'Biz bir futbolcuyu istersek alırız' diyor. Size samimiyetle söylüyorum bunu; futbolcular önce Galatasaray'a gelir. Anlaşamazsa 2-3 kat paraya başka kulüplere giderler. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Siz başkalarının anlaştığı oyuncuya daha fazla para verip onun aklını çelerseniz ve sonra da 'Limitimiz düşük' derseniz bu olmaz. 2-3 kat daha fazla para verip, sonra da 'limitless (limitsiz)' yazamazsın" yorumunu yaptı. Mustafa Cengiz, transfer dönemiyle ilgili olarak da, "Transfer bitmez. 4 Ekim'e kadar 2 ay var. Dinamik bir süreç. Biz limitlerimiz içerisinde kurallara uyarak Galatasaray çıkarları doğrultusunda her türlü transferi, hem satış hem alış anlamında yaparız. Önceliğimiz camianın çıkarlarıdır. Hem sportif hem de mali olarak" açıklamasını yaptı.