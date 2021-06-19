Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'ın 3 Temmuz sözleri dikkat çekti

Galatasaray başkanlık seçiminde oyların sayılması işlemine geçildi. Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar da oy kullandı. Sağlar'ın 3 Temmuz sözleri ise dikkat çekti.
Fikri Sağlar, GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Spor tarihimizde özellikle Fenerbahçe'yi FETÖ hain gruplarının ele geçirilmeye çalıştığını ve Türkiye'de siyasetten daha da önemli olduğunu bildikleri sporu ele geçirerek faklı bir yöne gitme sevdasında olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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