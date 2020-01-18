Galatasaray'da 400 yeni üyeye beratları verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da 400 yeni üyeye beratları verildi - Son Dakika Spor

Galatasaray'da 400 yeni üyeye beratları verildi

6 saat önce

Galatasaray Kulübü'nde 400 yeni üye için berat töreni düzenlendi.

Galatasaray'da 400 yeni üyeye beratları verildi, System.String[]

Galatasaray Kulübü'nde 400 yeni üye için berat töreni düzenlendi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törene Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak,

başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve eski başkanlardan Alp Yalman katıldı.

Mustafa Cengiz, törende yaptığı konuşmada, "Çok değerli büyüğümüz Ali Sami Yen'in dediği gibi, Galatasaraylı olmak, bir renge sahip olmaktır. Bence sadece bir renge sahip olmak da değil, bir kültüre, duruşa ve karaktere sahip olmaktır. Bu, örnek bir karakter ve duruştur. Toplumda pozitif anlamda ayırt edici bir karakterdir. Galatasaraylı olmak, kurallara uymak demektir. Devletine ve milletine Çanakkale'de olduğu gibi sahip çıkmaktır. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız" dedi.

Galatasaray Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş ise 400 yeni üyeye beratlarının verileceğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından, yeni üyelere beratları takdim edildi. Bu arada ilk berat takdimini, kulübün en yaşlı üyesi 102 yaşındaki Fuat Diriker gerçekleştirdi.

Ayrıca bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Necati Ateş de berat takdim edilenler arasındaydı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Berat töreninden görüntüler


Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:11 Kaynak: DHA
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