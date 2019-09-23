Galatasaray'da yıldız olacaktı! Şimdi 3. Lig'de...

ABD'de Orlando City B takımında forma giyen 25 yaşındaki Lucas Ontivero, gelecek vaat eden oyuncu olarak Galatasaray'a transfer edilmişti.



2014 yılında ocak ayında 2 milyon Euro'ya transfer edilen Arjantinli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda yetersiz görüldü ve Gaziantepspor, Honved, NJ Olimpija ve Montreal Impact gibi takımlara kiralık olarak gönderildi.



2016 yılında Galatasaray'dan ayrılan ve Universidad de Chile kulübüne transfer olan Ontivero, 1,5 yıl içinde Şili'de, Meksika'da ve Arjantin'de forma giydi.



SON BONSERVİS ÖDEYEN KULÜP GALATASARAY



Uruguay'ın Felix Kulübü'nden 2 milyon Euro bedelinde bir bonservisle transfer edilen Tangocu, Roberto Mancini devrinde verilen şansları değerlendiremedi. Galatasaray, Montreal Impact'e kiraladığı genç futbolcudan 225 bin Euro kiralama ücreti aldı. Ontivero bunun dışında katıldığı her kulübe bedelsiz olarak transfer oldu.



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