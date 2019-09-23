Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da yıldız olacaktı! Şimdi 3. Lig'de...
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'da yıldız olacaktı! Şimdi 3. Lig'de...

30 dakika önce

ABD'de Orlando City B takımında forma giyen 25 yaşındaki Lucas Ontivero, gelecek vaat eden oyuncu olarak Galatasaray'a transfer edilmişti.

Galatasaray'da yıldız olacaktı! Şimdi 3. Lig'de..., System.String[]

ABD'de Orlando City B takımında forma giyen 25 yaşındaki Lucas Ontivero, gelecek vaat eden oyuncu olarak Galatasaray'a transfer edilmişti.


2014 yılında ocak ayında 2 milyon Euro'ya transfer edilen Arjantinli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda yetersiz görüldü ve Gaziantepspor, Honved, NJ Olimpija ve Montreal Impact gibi takımlara kiralık olarak gönderildi.


2016 yılında Galatasaray'dan ayrılan ve Universidad de Chile kulübüne transfer olan Ontivero, 1,5 yıl içinde Şili'de, Meksika'da ve Arjantin'de forma giydi.


SON BONSERVİS ÖDEYEN KULÜP GALATASARAY


Uruguay'ın Felix Kulübü'nden 2 milyon Euro bedelinde bir bonservisle transfer edilen Tangocu, Roberto Mancini devrinde verilen şansları değerlendiremedi. Galatasaray, Montreal Impact'e kiraladığı genç futbolcudan 225 bin Euro kiralama ücreti aldı. Ontivero bunun dışında katıldığı her kulübe bedelsiz olarak transfer oldu.


Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Orlando City ile Majör Lig'de mücadele ediyor...

Amerika Birleşik Devletleri, Orlando Magic, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi
Fatih Terim, locada çılgına döndü Gram altın 279 lira seviyelerinde Galatasaray'a Mbappe'den kötü haber! Maça yetişecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:20:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da yıldız olacaktı! Şimdi 3. Lig'de...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]