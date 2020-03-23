Galatasaray'dan gidenler sıfır çekti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan gidenler sıfır çekti - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan gidenler sıfır çekti

32 dakika önce

Olympiakos'a giden Emre Mor, ligde 1 dakika bile oynayamadı, sadece kupada bir maçta şans buldu.

Galatasaray'dan gidenler sıfır çekti, System.String[]

Olympiakos'a giden Emre Mor, ligde 1 dakika bile oynayamadı, sadece kupada bir maçta şans buldu. Ajax, Babel'in oynadığı maçlarda Avrupa Ligi ve Hollanda Kupası'ndan elendi. Nzonzi de büyük umutlarla gittiği Rennes'de ekstra işler yapamadı.


G. Saray, ocak ayında kadrosunda yaptığı değişimle bambaşka bir kimliğe büründü. Ara transfer dönemindeki operasyon sonrasında zirve ile arasındaki 10 puanlık farkı 3 puana indiren sarı kırmızılılarda sadece 'gelenler' değil 'gönderilen' isimlerde de tam isabet sağlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayında gönderilmesini istediği Ryan Babel, Emre Mor ve Steven Nzonzi, yeni takımlarındaki performanslarıyla Terim'i haklı çıkardı. Bu oyunculardan özellikle Babel ve Emre'nin istatistikleri dibe vurmuş durumda.


Emre Mor, Olympiakos'ta 1 maç oynadı


Fatih Terim'in 'ışık' göremediği için sezon sonunu beklemeden takımdan gönderilmesini istediği Emre Mor, Yunanistan'da '0' çekti! Olympiakos'un kiraladığı 22 yaşındaki futbolcu, ligde 5 maçta da 1 dakika süre alamadı. Olympiakos teknik heyeti bu 5 maçın 3'ünde kendisini kadroya dahi almadı. Emre Mor, Olympiakos forması ile sadece Yunanistan Kupası maçında 47 dakika süre alırken, skor ya da asist üretemedi.


Babel'li Ajax iki kupadan elendi


Sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanan Ryan Babel, eski kulübünde beklentilerin çok altında kaldı. Avrupa Ligi'nde şampiyonluğun favorisi olan Ajax, Babel'in iki maçta da forma giydiği son 32 turunda Getafe'ye elendi. Ligin ilk yarısında 2 yenilgisi olan Ajax, Babel'in transferi sonrasında çıktığı 7 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı. Ajax, Hollanda Kupası'nda da Babel'in 72 dakika oynadığı maçta Utrecht'e 2-0 yenilip havlu attı.


Nzonzi'li Rennes de kupaya havlu attı


Galatasaray'da aralık ayında antrenmanda sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı kalan Steven Nzonzi de yeni takımı Rennes'de ekstra işlere imza atamadı. Rennes, Fransa Kupası'ndan elenirken ligde ise Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için mücadele ediyor. Nzonzi de Emre ve Babel gibi gol ya da asist üretemedi. Galatasaray'ın ocak ayında Kayserispor'a kiraladığı Emre Taşdemir de sarı kırmızılı takımda skora katkı yapamadı.

Galatasaray, Olympiakos, Emre Mor, Babel, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:43 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi         
22:06
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı         
20:46
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti         
19:36
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir         
18:54
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı         
17:24
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi         
17:14
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:34
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi         
10:30
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 08:16:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'dan gidenler sıfır çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]