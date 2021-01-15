Galatasaray denetim kurulunun ibra edilmeme kararı iptal edildi - Son Dakika

Galatasaray denetim kurulunun ibra edilmeme kararı iptal edildi

Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019'daki olağan genel kurulunda yer alan madde kapsamında alınan 'denetim kurulunun ibra edilmemesi' şeklindeki kararın iptali istemiyle açılan davada, kararın iptaline hükmedildi.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019'daki olağan genel kurulunda yer alan madde kapsamında alınan 'denetim kurulunun ibra edilmemesi' şeklindeki kararın iptali istemiyle açılan davada, kararın iptaline hükmedildi. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019'daki olağan genel kurulunda yer alan madde kapsamında alınan 'denetim kurulunun ibra edilmemesi' şeklindeki kararın iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği avukatları, bazı feri müdahillerin avukatları ve davacıların avukatları hazır bulundu. "DAVAMIZIN KABULÜNE KARAR VERİLSİN" Davaya sundukları dilekçeleri tekrar ettiklerini belirten davacı avukatı Zekeriya Güngör, "Müvekkillerimin hazırlamış olduğu mali tablolarla yönetim kurulu ibra edilmiştir. Yönetim kurulu tarafından açılan davada da yönetim kurulunun ibrasızlığı kaldırılmıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin" ifadelerini kullandı. "İDDİALARIN DOĞRU OLMADIĞI SABİTTİR" Duruşmada beyanda bulunan bazı feri müdahillerin avukatı Ahmet Kumkumoğlu ise, "Davacılar tarafından müvekkillerime yöneltilen iddiaların hiç bir şekilde doğru olmadığı dosya üzerinde sabittir. Nitekim yönetim kurulunun ibrasızlığına ilişkin dosyanın gerekçeli kararında da müvekkillerime yöneltilen asılsız iddiaların hiçbirine dayanılmamıştır" şeklinde konuştu. Davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin avukatı duruşmada söz alarak, davanın reddedilmesini talep etti. Mahkeme davayı karara bağlayarak, kısmen kabul edilmesine hükmetti. Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 59. maddesinin batıl olduğunun tespitine ilişkin talebin reddine karar veren mahkeme, 23 Mart 2019'daki olağan genel kurul gündeminin 9. maddesi kapsamında alınan 'denetim kurulunun ibra edilmemesi' yönündeki kararın iptali ile denetim kurulunun 29 Mayıs 2018 - 31 Aralık 2018 dönemi için ibra edilmelerine hükmetti. (İrem Demir/İHA)

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