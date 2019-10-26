Galatasaray, derbide Beşiktaş deplasmanında! Dış saha performansı...

Vodafone Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.



Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giren Galatasaray, derbide rakibini mağlup ederek kötü gidişine "dur" demek istiyor.



Beşiktaş ise ligin 8 haftasında 2 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 9 puan alabildi.



Galatasaray derbiden 3 puanla dönerek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakası öncesinde moral bulmayı da hedefliyor.



- Falcao yine yok



Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamayacak.



Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi.



Sakatlığı geçen Mario Lemina ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.



Galatasaray'da sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak.



- İki futbolcu sarı kart ceza sınırında



Galatasaray'da derbi maç öncesi iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Marcao yarınki derbide sarı kart görmeleri durumunda, ligin 10. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



- Muhtemel 11



Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:



Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Sofiane Feghouli (Emre Mor), Younes Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone.



- Gözler Belhanda ve Seri'de



Galatasaray'da performansları eleştirilen Younes Belhanda ve Jean Michael Seri'nin derbi maçta sergileyecekleri futbol merak konusu.



Sarı-kırmızılı takımın bu önemli maçında gözler, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bazı taraftarlarca ıslıklanan Seri ile UEFA Şampiyonlar Ligi'deki Real Madrid müsabakasında protesto edilen ve taraftarlarla gerginlik yaşayan Belhanda'da olacak.



- Babel eski takımına karşı



Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giyecek.



İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.



Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve Avrupa'daki önemli başarılarda payı olan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a, 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıkacak.



- Deplasman performansı düşündürüyor



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir dış saha performans sergiledi.



Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada oynadığı müsabakalarda alması muhtemel 12 puanın 5'ini hanesine yazdırabildi.



Ligde dış sahada 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan kaybetti.



- Son 7 resmi maçta 1 galibiyet



Galatasaray, son 7 resmi maçında 1 kez kazanırken, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.



Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 6. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftasında Gençlerbirliği ile yaptığı maçlarda berabere kaldı. Galatasaray, 8. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçı ise güçlükle 3-2 kazandı.



Galatasaray, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika'nın Club Brugge takımıyla berabere kalırken, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarına mağlup oldu.



- Gol sıkıntısı yaşıyor



Hücum hattına yaptığı transferlerle dikkati çeken Galatasaray, buna rağmen gol anlamında beklentilerin uzağında kaldı.



Süper Lig'de 8 maça çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda toplam 9 gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 8 müsabakanın 3'ünde gol sevinci yaşayamazken, 3'ünde de 1'den fazla gol atamadı.



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yaptığı 3 karşılaşmada da fileleri havalandıramadı. Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk 3 hafta sonunda gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.



