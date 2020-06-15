Galatasaray'ı bekleyen zor günler! 10 yıl sonra kaleci arayışı... - Son Dakika

Galatasaray'ı bekleyen zor günler! 10 yıl sonra kaleci arayışı...

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından ağır yaralı döndü.

Galatasaray'ı bekleyen zor günler! 10 yıl sonra kaleci arayışı..., System.String[]

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından ağır yaralı döndü. Fatih Terim'in öğrencileri karşılaşmayı 2-0 kaybederken sarı-kırmızılı takımın şimdiden efsane haline gelen kaptanı Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibulası kırıldı. Sağ dizine darbe alan Florin Andone yüksek olasılıkla sezonu kapattı. Sarı kart sınırındaki Ryan Donk ve kırmızı kart gören Adem Büyük, Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.


SAVUNMA VE HÜCUM EKSİK


Marcao ve Luyindama'dan yoksun olan Galatasaray'ın savunmadaki eksiklerinin arasına Donk da katılırken, teknik direktör Fatih Terim'in elinde orijinal stoper sadece Ahmet Çalık ve genç Emin kaldı. Sarı-kırmızılılarda santrfor bölgesindeki tek oyuncu ise şu an için Radamel Falcao.


7'DE 7 TEK HEDEF


Şampiyonluk yarışında Trabzonspor ve Başakşehir'in 6'şar puan gerisine düşen sarı-kırmızılılarda kalan 7 maçın hepsini kazanmak tek hedef haline gelirlen, teknik heyet şampiyonluk inancını yeniden yerleştirmek ve motivasyonu güçlendirmek için dün geceden itibaren çalışmalara başladı. Pes etmeyeceklerini belirten Terim, takımı çok daha sıkı bir programa sokacak.


YILLAR SONRA KALECİ ARAYIŞI


Fernando Muslera'nın sakatlığı ilk öngörülere en az 6 ay sürecek. Gelecek sezonun ilk yarısında da oynaması zor olan Uruguaylı file bekçisinin yerine sarı-kırmızılılar uluslararası görev yapmış yeni bir kaleci arayacak. Sarı-kırmızılılar yaklaşık 10 yıl üzerine as kaleci için tüm futbol liglerinde tarama yapacak.


CARRASCO, CENK GÖNEN, SİNAN BOLAT...


Galatasaray, geçmiş yıllarda kaleye Cedric Carrasco, Cenk Gönen ve Sinan Bolat transferlerini yapmış ancak istediği verimi alamamıştı.


AS KALECİ ARTIK OKAN, YEDEĞİ BERK


Sarı kırmızılılarda Muslera'nın yokluğunda kaleyi Okan Kocuk koruyacak. 24 yaşındaki kalecinin arkasında ise U19'dan Berk Balaban yer alacak.



Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 01:05 

Son Dakika Spor Galatasaray'ı bekleyen zor günler! 10 yıl sonra kaleci arayışı... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun         
19:24
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir         
19:03
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti         
18:51
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu         
18:47
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu         
18:45
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı         
18:43
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
18:34
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü         
18:21
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti         
18:10
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var 16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var         
17:50
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı         
17:34
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü         
17:25
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı         
17:11
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı         
17:06
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı         
16:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir         
16:57
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe         
16:51
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır         
16:50
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor         
16:46
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi         
16:43
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı         
16:42
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek         
16:41
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı         
16:25
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı         
16:23
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı         
16:22
Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı         
16:22
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 19:59:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ı bekleyen zor günler! 10 yıl sonra kaleci arayışı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]