SPOR Galatasaray'ın rakibi Barcelona, İstanbul'da - Son Dakika
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SPOR Galatasaray'ın rakibi Barcelona, İstanbul'da

16.03.2022 15:46

Galatasaray'ın rakibi Barcelona, İstanbul'daİbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Barcelona, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona, İstanbul'da

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Barcelona, İstanbul'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık skorla sona eren ilk maçın rövanşında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'a konuk olacak olan İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, İstanbul'a ulaştı. İspanya'nın Barselona kentinden kalkan özel uçakla TSİ 14.30'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Barcelona kafilesi, kendilerini kamp yapacakları otele götürecek olan otobüse binerek havalimanından ayrıldı.

Teknik direktör Xavi'nin Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:

Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Busquets, Puig, Dembele, Depay, Traore, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. de Jong, Alba, Torres, F. de Jong, Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico, Gavi, Tenas

SPOR Galatasaray'ın rakibi Barcelona, İstanbul'da
SPOR Galatasaray'ın rakibi Barcelona, İstanbul'da
SPOR Galatasaray'ın rakibi Barcelona, İstanbul'da

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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