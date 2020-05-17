Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 20. yıl dönümü

Galatasaray Kulübü, 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 20. yıl dönümünü kutluyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde 17 Mayıs 2000 tarihindeki final maçında İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda mağlup ederek, UEFA Kupası'nı kazanmasının üzerinden 20 yıl geçti.

Daha önceki yıllarda farklı etkinliklerle kutlanan UEFA Kupası zaferi için bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyon düzenlenemedi. Ancak Galatasaray Kulübü, sosyal medyada yayımladığı videolarla Türk futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük başarısının mutluluğunu bir kez daha taraftarıyla paylaşıyor.

Tarihin 16 Mayıs'tan 17 Mayıs'a dönmesinin ardından gece yarısı başlayan paylaşımlar devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabındaki ilk paylaşımda, final maçının görüntüleri eşliğinde UEFA Kupası'nın üzerine Türk bayrağı ve Galatasaray'ın adının yazılma anına yer verildi. Klipte, "17 Mayıs 2000 tarihinde bir Türk takımı, milyonların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sahaya çıktı. Avrupa'da hiç kimse kupanın Türkiye'ye gelebileceğine inanmıyordu. Ancak Türkiye'de kimileri için tek ihtimal vardı. Kupanın üzerine adını yazdıran takım Galatasaray." ifadeleri kullanıldı.

Video, "Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmedi; tek ihtimali olanlar hepsini dize getirip 17 Mayıs'ta kupayı Türkiye'ye armağan etti. #TarihBirKereYazıldı ve Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray olamadı!" ifadeleriyle paylaşıldı.

Galatasaray Kulübü, Twitter'da "Günaydın" mesajında ise UEFA Kupası zaferinin fotoğraflara yer verdi.

Başka bir video ise "Kalbi sarı-kırmızı ile atanların kulaklarında çınlayan bir hatıra! Beethoven'ın şaheseri hiç bu kadar güzel duyulmamıştı" notuyla takipçilerine iletildi. Videoda ise kupanın geldiği anlarda TRT spikeri Levent Özçelik ile maçı yorumlayan Ömer Üründül'ün sevinç nidaları ve o sırada ekranlara yansıyan Beethoven'ın "Für Elise" bestesinin melodisi hatırlatıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Twitter'daki paylaşımlarıyla "#17MAYIS2000" etiketini Türkiye gündeminde ilk sıraya taşıdı.

Terim'den özel video

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 20 yıl önce kupayı kaldıran kendisine mektup yazdı.

Terim'in Instagram hesabından paylaşılan videolarda tecrübeli teknik adam, Kopenhag'daki final maçına çıkmak üzere olan kendisine yönelik mektup kaleme aldı.

Fatih Terim, mektubunda Galatasaray'daki futbolculuk kariyerinden, teknik adamlığa başlama sürecine, UEFA Kupası'na giden yoldan, bugünlere kadar birçok konuyu anlattı.