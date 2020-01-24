Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısı: (2)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) takım harcama limitiyle ilgili aldığı kararları eleştirerek, "Kurallar delinmek için, yok edilmek için konulmaz." dedi.

Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da katıldığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Herkesin önceden konulmuş kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Cengiz, "Kurallar delinmek için, yok edilmek için konulmaz. Kurallar konulmuş ve size de önceden bildirilmişse, sarı ışık yanmışsa arkasından kırmızının yanacağını bilmeniz gerekir. Bu sadece Galatasaray için değil, bütün kulüpler için geçerli. Biz oyun oynanırken, kural değişmesine şiddetle karşıyız. 15 Aralık 2019 tarihi bütün kulüplere verilen son tarihtir. Bundan sonra 'Ben geç kaldım, tekrar güreşmek istiyorum.' gibi şeyler yapmak bence Türk futbolunun köküne dinamit koymaktır. Bunu bir kulübe hedef alarak söylemiyorum. Biz de yaparsak aynı şey bizim için de geçerli." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, TFF'nin takım harcama limitiyle ilgili aldığı kararların Fenerbahçe'ye avantaj sağlayıp, sağlamadığına yönelik bir soruya, "Onlar da memnun değil bu karardan. Ben avantaj sağlamasından ziyade kuralların yıkılmak üzere konulmasından şiddetle rahatsızım. Herkes kendi açısından bakıyor. Herkes kendine göre yontuyor. Bunun yapılmaması gerek. Ben kuralların yıkılmak üzere yapılmasının karşısındayım. Rakip kulübümüz ya da bizim tarafımızdan 'Ben istediğim zaman oynarım, bana ek süreler verin, bana ek olanaklar verin, o gün öyleydi bugün böyle.' şeklinde yorumlanmasına karşıyız." cevabını verdi.

"Kral hiç de çıplak değil"

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kulüplerin borçları için Türkiye Bankalar Birliği ile hayata geçirilen yapılandırma sisteminin çökeceğini ileri sürerek, bu konuyu herkesle tartışmaya açık olduğuna yönelik açıklamasının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Her yerde her zaman. Bakın devlet bir şey yapıyor. Siz devletin şevkini kıramazsınız. Yeterli mi hayır. Yaraya merhem. Şimdi siz kendi talep ve ihtiyaçlarınıza uygun olmadığı için bir yapılandırmaya 'tu kaka' diyemezsiniz. Bizim için yapılandırma yeterli değil ama biz devlete teşekkür ediyoruz. Çünkü burada devlet bize yardımcı olmaya çalışıyor. Evet daha iyi hale getirilebilir. Bunun için çalışmak gerek. 'Bu bir kulüp için yapıldı diğer kulüplere uymuyor'. O zaman giyme. Bırak bari devletin attığı bu adımı destekleyelim ki bir adım daha atsın. Kral hiç de çıplak değil. Eğer devletse o baya giysili ve teşekkür etmemiz gerekir."

"Galatasaray olsa kesin ceza verirlerdi"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bir basın mensubunun Fenerbahçe'nin takım harcama limiti konusunda yaşadığı soruna değinerek, "Galatasaray aynı zor durumda kalsaydı federasyonun bu kolaylığı göstereceğini düşünüyor munusuz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Galatasaray olsa kesin ceza verirlerdi. Ondan eminim. Galatasaray bir hata yapsa, oyuna hile katsa kesin amatöre kadar gitmiştik. Biz onu yapan başkanı da bitirmiştik. Onu da söyleyeyim. Biz bu nedenle 'Bir hatamız varsa söyleyin ipi biz çekelim.' diyoruz. Bizim başkanlarımız onurlu ve gururludur, altındaki sandalyeye tekmeyi kendisi vurur. Biz sadece kendimiz için değil, gelecek kuşaklar için de varız. Sadece kendi takımımız için değil genel ahlak ve kültür için de varız. Biz örnek olmalıyız. Eğer siz kuralları sadece kendiniz için yaparsanız bilinki o işin sonu hüsrandır. Galatasaray her zaman kurallara uymuştur."

Cengiz, transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Bizim yazımızı herkes kışa çevirmeye çalışıyor. Bizim stoper transferi çalışmalarımız var. Ana hedefimiz teknik ekibin istediği en iyi kadroyu oluşturmak. Şu anda kadromuz rakamsal açıdan baktığımızda Türkiye liglerinin çok üstünde. 10 puan fark olan lider ile aramızdaki kadro değeri herhalde 6-7 kat. İnşallah bu kadro kalitemizi sahaya da yansıtacağız ve şampiyonluğa da ulaşacağız. Eksik olan yerlerimizi de inşallah kapatacağız." ifadelerini kullandı.

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