Son Dakika Haberleri: Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat,oyunu Kullandı

Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat,oyunu Kullandı

1 saat önce

Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat,oyunu kullandıİSTANBUL - Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat da oyunu Üsküdar'da kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat,oyunu kullandı

İSTANBUL - Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat da oyunu Üsküdar'da kullandı.
Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat'da oy vermek için Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'na geldi. Polat, 2234 numaralı sandıkta oy verdikten sonra okuldan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:20 Kaynak: İHA

Üsküdar, Adnan Polat, Galatasaray Spor Kulübü, Genel
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