Galatasaray ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye ret! - Son Dakika

Galatasaray ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye ret!

Spor Arena - Adil Demirçubuk | TFF ile 8 kulübün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda 4 büyükler, Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırması konusunda 2'ye ayrıldı.

Galatasaray ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye ret!, System.String[]

Spor Arena - Adil Demirçubuk | TFF ile 8 kulübün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda 4 büyükler, Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırması konusunda 2'ye ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takım harcama limitleri belirlenirken, borç yapılandırmasında yer alan kredi ana parasının hesaba dahil edilmemesini istedi. Koç böyle yapılması durumunda takım harcama limitlerinin makul seviyelere geleceğini savundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Fenerbahçe'nin görüşüne destek vererek, "Kredinin ana parası limit hesaplamasının dışında tutulsun" dedi.

AĞAOĞLU: SİZ DE YAPSAYDINIZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu önerisine şiddetle karşı çıktı. Cengiz, "Sizin söylediğiniz bu sene değil ama seneye olabilir" diye görüş bildirirken, Ağaoğlu, "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. O zaman biz neden yapılandırmayıp yaptık? Siz de yapsaydınız" şeklinde sert bir tavır koydu. Zirveye katılan kulüp başkanları saat 18.00 sularında toplantıdan ayrılırken, Riva'da kalan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kurmayları, Kulüp Lisans Kurulu üyeleri ile ayrıca bir görüşme yaptı.

KULÜP LİSANS KURULU'NDAN KOÇ'A SİTEM

Bu arada Kulüp Lisans Kurulu üyelerinin toplantıda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere, takım harcama limitleri nedeniyle kendilerini sert şekilde eleştirenlere sitem ettiği belirtildi. Kurul üyeleri, "Niye bizi eleştiriyorsunuz? Biz takım harcama limitlerini, sizlerden gelen rakamlar doğrultusunda, talimatlara göre belirliyoruz. Talimatlarda ne yazıyorsa onu uyguluyoruz. Kuralların dışına çıkmamız söz konusu dahi olamaz. Ama siz bunu bilmenize rağmen ısrarla bizi suçlamaya devam ederek, hepimizi zor durumda bırakıyorsunuz. Biz sadece görevimi yapıyoruz" dedikleri ifade edildi.

KULÜPLERDEN 8 İSTEĞİNE 18 ISLAK İMZA ŞARTI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kendilerinden toplam 8 ayrı talepte bulunan Süper Lig kulüplerine, "Islak imzalı ortak bir başvuruda bulunursanız, taleplerinizi değerlendirmeye alabiliriz" yanıtını verdi.

Riva'daki toplantıya katılan 8 Süper Lig kulübü, TFF'den 8 maddelik istek paketi sundu. TFF Başkanı nihat Özdemir ise söz konusu talepleri değerlendirebilmeleri için 18 kulübün ıslak imzalı ortak bir başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi. Süper Lig kulüplerinin TFF'den talepleri kısaca şöyle:

1- LİMİTLER İYİLEŞTİRİLSİN

Pandeminin yol açtığı zarar nedeniyle harcama limitleri iyileştirilsin.

2- DÖVİZDEKİ ARTIŞA DİKKAT

Harcama limitleri belirlenirken, döviz kurlarında yükseliş eğilimli olarak seyreden grafik dikkate alınsın.

3- VADE 5 YIL DEĞİL 10 YIL OLSUN

Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırması anlaşmasında geri ödeme süresi 5 yıldan 10 yıla çıkartılsın.

4- ANA PARA HESABA KATILMASIN

Borç yapılandırmasına konu olan ana para limit hesaplamasından çıkartılsın.

5- SAPMA ORANI YÜZDE 15 OLMASIN

Harcama limitlerinde yüzde 15 olan sapma oranı yükseltilsin. (Bazı kulüpler yüzde 30 olmasını istiyor)

6- BORÇSUZ OLANLARA KOLAYLIK

Borcu olmayan kulüplerin transfer ve sponsorluk gelirlerinin 3'te 1'i değil, tamamı harcama limitine eklensin.

7- ÖZEL BANKAYA DA ANLAŞMA

Sadece Bankalar Birliği ile değil, özel bankalarla yapılan borç yapılandırma anlaşmaları da takım harcama limitlerinin hesaplanmasına dahil edilsin.

8- ZORDAKİ KULÜPLERE PARA

Pandemi ve yayın ücretlerinin düşmesi nedeniyle mali açıdan büyük zarara uğrayan kulüplerin geçici olarak rahatlaması için para kaynağı bulunsun.

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 08:05

Son Dakika Spor Galatasaray ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye ret! - Son Dakika Spor
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