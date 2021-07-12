Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da karşılaştığı skandal tavır sonrası İstanbul'a dönüş kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla o anları kare kare paylaştı.

"KÜSTAH DAVRANIŞLARDAN KARELER"

Galatasaray sosyal medyadan, "Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler" notuyla yaptığı paylaşımla o anları gözler önüne serdi.