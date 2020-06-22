Galatasaray zirveden uzaklaşıyor

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli atarken, Gaziantep FK'nın gollerini ise Papy Djilobodji, Patrick Twumasi ve penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti.



Süper Lig'de puanını 51'e çıkartan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde kaldı.







Galibiyeti son dakikada kaçırdı



Galatasaray, Gaziantep FK karşısında galibiyeti son dakika golüyle kaçırdı.



Uzatma bölümünün oynandığı karşılaşmada 90 13. dakikada Jesse Sekidika'nın müdahalesiyle Alexandru Maxim ceza sahasında yerde kalırken, hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.



90 15. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, takımına beraberliği getiren golü kaydetti.



Son 4 maçta galibiyeti yok



Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.



Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.



Falcao sakatlandı



Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında kendini yere bırakarak sağ ayağını tutan Falcao, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.



Kolombiyalı futbolcu 75. dakikada saha kenarına gelirken, oyunun devam etmesi nedeniyle oyuncu değişikliği 80. dakikada yapılabildi. Falcao'nun yerine Jesse Sekidika oyuna dahil oldu.



Bu arada Falcao, maçta kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı.



Ahmet Çalık kırmızı kart gördü



Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık, maçın 55. dakikasında kırmızı kart gördü.



Gaziantep FK'nın atağında ceza sahasına doğru hareketlenen Kenan Özer, savunmada son adam durumunda bulunan Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle ceza yayı içinde yerde kaldı.



Hakem Alper Ulusoy, bariz gol şansı sebebiyle Ahmet Çalık'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



Mariano, Medipol Başakşehir maçında yok



Galatasaraylı futbolcu Mariano Filho, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Mustafa Cengiz evinde takip etti



Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle beyin ve mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı evinde izledi.



Cengiz, maçı evinde kulüp başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ile takip etti.



Kayode'nin golü VAR ile iptal edildi



Gaziantep FK'nın karşılaşmanın 90 4. dakikasında Kayode ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.



Sarı-kırmızılı futbolcular, golden önceki pozisyonda Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığını ileri sürerek hakem Alper Ulusoy'a itirazda bulundu.



Alper Ulusoy, VAR odasıyla görüştükten sonra saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi. Ulusoy, görüntüyü izledikten sonra Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığını belirleyerek, golü geçersiz saydı.