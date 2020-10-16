Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda imza töreni - Son Dakika

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda imza töreni

16.10.2020 13:48
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda imza töreni, System.String[]

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Nevşehir Belediyespor'da sözleşmeleri uzatılan ve kadroya yeni katılan sporcular için imza töreni düzenlendi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Nevşehir Belediyespor'da sözleşmeleri uzatılan ve kadroya yeni katılan sporcular için imza töreni düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre, belediye binasında düzenlenen törende, Galatasaray'dan Melike Nezihe Çadır, Samsun Büyükşehir Belediyespor'dan Bahar İkinci, Mardin Büyükşehir Belediyespor'dan Esra Betül Çetin, Kanada Milli Takımı'ndan Marie Alex Belanger, İran Milli Takımı'ndan Maedeh Bourhani, Samsun Büyükşehir Belediyespor'dan Berrak Deniz Kakaşçı, Bolu Belediyespor'dan Şiirsel Merve Altın, İlbank'tan Deniz Dülger, Mardin Büyükşehir Belediyespor'dan Gamze Korkmaz ve Merinosspor'dan Damla Nur Aydın, kendilerini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Geçen sezon kadroda yer alan Cansın Şurgun ve Buse Dağdeviren'in de sözleşmelerini uzatıldı.

Kırmızı beyazlı ekip ayrıca, başantrenör Yücel Sevindi, yardımcı antrenörler Oya Erginay Dede, Muhammed Güçlü ve masör Mustafa Dede ile 2020-2021 sezonu için yeni mukavele yaptı.

Törende konuşan kulüp başkanı İbrahim Yüzer, teknik kadro ve oyunculara başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de oldukça başarılı sonuçlar alarak play-off etabına yükseldiklerini hatırlatan Yüzer, bu sene de gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok önemli ismi kadrolarına katarak iddialı bir ekip oluşturduklarını kaydetti.

Nevşehir Belediyespor, sezonun ilk maçında 18 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda Çukurova Belediyespor'u konuk edecek.

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda imza töreni
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda imza töreni
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda imza töreni
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda imza töreni
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda imza töreni

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Nevşehir, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda imza töreni - Son Dakika Spor

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