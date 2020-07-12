Galatasaraylı Muslera sakat, zirve artık Mert'in!

Galatasaray'ın unvanını kaptırdığı takımsa lider Başakşehir... Ligin en az gol yiyen ekibinin kalesinde ise Mert Günok bulunuyor. İstanbul ekibinin kalesini koruyan Mert ayrıca geçen sezonun da en az gol yiyen kalecisi.







Muslera'nın 6 aydan önce dönmesi mümkün görünmezken, kaleye yeni birini arayan G. Saray'da adaylardan birinin, iki sezondur Mert'in'un arkasında bekleyen Volkan Babacan olduğu öne sürüldü.



MERT GÜNOK



Başakşehir'de üçüncü sezonunu yaşayan Mert Günok, özellikle son iki sezonda takımın vazgeçilmezi olurken, birçok maçta kalesini gole kapattı.



Mert, Başakşehir ile daha önce hiç kupa kazanmadı. Fenerbahçe'de ise 2'si Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 6 kupa kazandı.



Oynadığı maç: 31



Yediği gol: 27



Toplam kurtarış: 95



FERNANDO MUSLERA



İtalya'nın Lazio takımından alınan Uruguaylı kaleci, G.Saray'da dokuzuncu sezonunu -biraz buruk olsa datamamladı ve o artık kulübünün bir efsanesi. Başarılı kaleci, sadece G.Saray'da 14 kupa kazandı



Oynadığı maç: 26



Yediği gol: 19



Toplam kurtarış: 79



