Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Jamal Musiala'nın transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Özbek, transfer çalışmalarının planlı şekilde sürdüğünü vurgulayarak, "Tabii ki transferleri yapacağız. Oyuncu araştırmalarımız ve planlamalarımız var. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde sarı-kırmızılı kulübün Jamal Musiala ile ilgilendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabah yazarı Levent Tüzemen'e konuşan Özbek, Musiala'nın transfer gündemlerinde olmadığını belirtti.

"MUSIALA GÜNDEMDE YOK"

Levent Tüzemen, transfer iddialarının artmasının ardından Dursun Özbek'i telefonla aradığını aktardı. Sosyal medyada gündem olmasının hatırlatılması üzerine Özbek, "Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem, ben ne yaptığımı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Musiala iddialarıyla ilgili konuşan Özbek, "Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep, 'Transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır." dedi.

"TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Özbek, "Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"10+4 KURALINI BİLMİYORLAR MI?"

Transfer planlamalarının belirli bir strateji doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Galatasaray Başkanı, "Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık. Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz." diye konuştu.

Bayern Münih, Dursun Özbek, Galatasaray, TRT Tabii, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Galatasaray Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı’nı seçmeme sebebini açıkladı İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı
Bahar Feyzan’ın “mastürbasyon“ çıkışı olay oldu Bahar Feyzan’ın "mastürbasyon" çıkışı olay oldu

10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:46
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi Çok sayıda yaralı var
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
06:52
Türkiye’de yeni uygulama başladı Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:43:52. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.