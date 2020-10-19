Galler iki hafta boyunca karantinaya giriyor - Son Dakika

Birleşik Krallık parçası dört ülkeden biri olan Galler'de korona virüs salgının önüne geçebilmesi amacıyla Cuma gününden itibaren iki hafta boyunca karantina uygulanmasına karar verildi.

Galler'de Covid-19 salgınının ikinci dalgasıyla mücadele etmek için sağlık çalışanları gibi mecburi işlerde çalışanlar dışında herkesin evde kalması gereken iki haftalık bir sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Galler Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford ihtiyaç duyulan bir etkiye sahip olmak için "kısa ve keskin" kısıtlamaların uygulanması gerektiğini söyleyerek, "Galler'deki herkesin evinde kalması gerekecek. Şimdi harekete geçmezsek virüs yayılmaya devam edecek" dedi. Galler'deki yoğun bakım ünitelerinin zaten dolu olduğunu söyleyen Drakeford, herhangi bir önlem alınmadığı takdirde Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) hastalananlara bakamayacağını söyledi.

Galler'de Cuma günü yerel saat ile 18.00'de başlayacak olan kısıtlamalara göre 31 Ekim Cadılar Bayramı ve 5 Kasım Şenlik Ateşi Gecesi toplanmalara izin verilmeyeceği belirtildi. Kısıtlamalar 9 Kasım'a kadar devam edecek.

Mart ayındaki kısıtlamalar uygulanacak

Galler'de Cuma gününden itibaren başlayarak 9 Kasım'a kadar sürecek olan 17 günlük kısıtlamaların, Mart ayında Birleşik Krallık'ta uygulanan karantina kuralları ile benzerlik göstereceği belirtildi. Mecburi işlerde çalışanlar hariç herkesin evden çalışmak zorunda kalacağı, gıda dışında tüm perakende, eğlence, konaklama ve turizm, bar ve restoranlar, güzellik salonu gibi işletmelerin ve ibadet yerlerinin kapatılacağı belirtildi. Galler halkına evde kalmaları söylenerek aynı haneden olmayanların iç veya dış mekanda toplanmaları da yasaklandı. Galler hükümeti, işletmeleri desteklemek için yaklaşık 300 milyon Sterlinlik bir paket sağlayacağını açıkladı.

İlkokulların, yarı dönem tatilinden sonra yeniden açılacağı belirtilirken orta okullardaki yalnızca 7. ve 8. sınıfların yeniden okula dönebileceği duyuruldu. Galler'deki üniversiteler yüz yüze ve online eğitime devam edecek.

Galler'de toplam vaka sayısı 36 bin 253 olarak kaydedilirken toplam ölü sayısının ise bin 712 olduğu belirtildi. - MANCHESTER