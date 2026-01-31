GAP Şelalesi 2 Yıl Aradan Sonra Akmaya Başladı - Son Dakika
GAP Şelalesi 2 Yıl Aradan Sonra Akmaya Başladı
31.01.2026 10:09
Mardin'in Derik ilçesindeki GAP Şelalesi, son yağışlarla yeniden akmaya başladı, bölge halkı sevindi.

MARDİN'in Derik ilçesindeki GAP Şelalesi, son yağışların ardından yeniden akmaya başladı. 2 yıl aradan sonra akan ve 'bereketin müjdeleyicisi' olarak bilinen şelaleye giden bölge halkı hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem ürünlerdeki rekoltenin artacağına dair inancını yineledi.

Derik'te 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu GAP Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan sağanağın ardından tekrar akmaya başladı. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki şelalenin 2 yıl aradan sonra akmaya başlaması, zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliği yapan bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Şelalenin akmasıyla ürünlerdeki rekoltenin artacağına inanan bölge halkı, şelaleye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

'DERİK ZEYTİNİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Şelalenin aktığını duyup ailesiyle birlikte görmeye geldiğini belirten Ramazan Erol, "2 yıldır şelalemizin suyu akmıyordu. 2 yıldan sonra ilk kez şelalemizin suyu aktı, bu nedenle çok mutluyuz. Şelalemizin suyu Derik zeytini için çok önemli. Derik zeytini, şelalenin suyuyla daha da verimli oluyor. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Çocuklarımızla gelip görmek istedik" dedi.

'CAN SUYU OLDU'

Eşi Nimet Erol ise "Şelaleyi ziyaret etmeye geldik. Akmasına çok sevindik. Çocuklarımı ilk kez getiriyorum. Mutluyuz" diye konuştu.

Zeytin üreticilerinden Halil Çelik, Derik zeytini için verimli bir sene olacağına inandıklarını belirterek, "Bu sene çok şükür, yağmurdan dolayı şelalemiz aktı. Tarım ve zeytin için çok güzel. Güzel bir yağmur suyuydu, can suyu oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Mardin, Derik, Doğa, Son Dakika

