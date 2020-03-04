GAP Tarım ve GAP Gıda Fuarı açıldı - Son Dakika
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GAP Tarım ve GAP Gıda Fuarı açıldı

6 saat önce

Gaziantep'te "11. GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı" (GAP Tarım) ile "16. GAP Gıda Fuarı" (GAPFOOD) ziyarete açıldı.

Gaziantep'te "11. GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı" (GAP Tarım) ile "16. GAP Gıda Fuarı" (GAPFOOD) ziyarete açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki fuarların açılışında, bu organizasyonların ekonomiye büyük katkıları olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki terörle mücadelesinin Meclis kararıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Gül, silahlı mücadelede moral ve motivasyonun önemine işaret etti.

Bu süreçte fuarların düzenlenmesiyle ilgili bazı kesimlerin eleştirileri olduğunu belirten Gül, şöyle devam etti:

"Atatürk ve silah arkadaşları, Cumhuriyet'i ilan etmeden Kurtuluş Savaşı sırasında İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. Onun dışında savunma sanayisinin temelleri atıldı. Daha Meclis toplanmadan 23 Nisan 1920'den önceki tarihte Anadolu Ajansı kuruldu. Bu, şu anlama geliyor; düşmanla mücadele ederken ekonomik gücünüz olacak, silahınız olacak. En az o kadar önemli enformasyon ağınız olacak. Çünkü yaptıklarınızı, düşmanınızın yaptıklarını hem kendi vatandaşlarınıza hem de dünyaya duyurmanız lazım."

Ekonominin ve savunma sanayisinin ayakta durması gerektiğini vurgulayan Gül, "Cephede gencecik çocuklar, silahlı mücadele sırasında şehit düşerken Gaziantep sanayi ve ticareti ayakta tutmak için çalışıyor. Aslında topyekün mücadele yapıldığını görüyoruz. Gaziantep üreten bir şehir. Burada herkesin katkısı var. Daha iyisini hep birlikte yapacağız." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gıda güvenliğinin önemine dikkati çekerek, tarımın, toprağın, suyun korunması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin bereketli topraklar üzerinde kurulduğunu dile getiren Şahin, " Mezopotamya'nın kalbindeyiz. Doğu Akdeniz'e açılan kapıyız. Çeşitlilik bakımından büyük bir hazinemiz var." diye konuştu.

Belediye olarak çiftçiler için yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Şahin, Oğuzeli ilçesinde 50 bin metrekare alanda tarım okulu ve kadın kooperatifleri kurulacağını bildirdi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ünverdi, yaşanan siyasi, ekonomik, insani sorunlara karşı ülkenin geleceği için kendilerinin çok çalışması gerektiğini, Mehmetçiğin cephede verdiği mücadeleyi kendilerinin de ekonomi cephesinde vermeye çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin desteğiyle açılan fuarlar, 7 Mart'a kadar gezilebilecek.

GAP Tarım ve GAP Gıda Fuarı açıldı

Orta Doğu, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:59 Kaynak: AA
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