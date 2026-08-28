Garanti BBVA Emeklilik 2026’nın İlk Yarısında da Güçlü Büyüme Performansını Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Garanti BBVA Emeklilik 2026’nın İlk Yarısında da Güçlü Büyüme Performansını Sürdürdü

Garanti BBVA Emeklilik 2026’nın İlk Yarısında da Güçlü Büyüme Performansını Sürdürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA Emeklilik, 2026 yılının ilk yarısında toplam BES fon büyüklüğünde %18,2’lik büyüme ile 374,8 milyar TL’ye, hayat sigortası toplam prim üretiminde de %29’luk büyüme ile 114,8 milyar TL’ye ulaştı. BES tarafında 18 yaş altı ile, hayat sigortası ürünlerinde de birikimli, prim iadeli ve ihtiyaca yönelik sigorta ürünlerinde sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti.

Aynı dönemde yatırımcılara sunduğu yeni emeklilik yatırım fonları ve tüm fon hizmetlerini Garanti BBVA Mobil’e taşıyarak dijital erişimdeki geliştirmelerine devam etti.

Garanti BBVA Emeklilik, 2026 yılının ilk yarısında bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında büyümesini sürdürdü. Fon büyüklüğü, katkı payı ve prim üretimi başta olmak üzere birçok göstergede sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydeden şirket, yılın ilk yarısını ürün çeşitliliğini artıran yeni adımlarla tamamladı.

"Müşterilerimizin birikimlerini uzun vadeli hedefleri doğrultusunda değerlendirmelerine destek olmaya devam ediyoruz"

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, 2026 yılının ilk yarı sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Yılın ilk yarısında müşterilerimizin birikim ve güvence ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizi geliştirmeyi sürdürdük. Bireysel emeklilikten hayat sigortasına, fon yönetiminden ürünlerin uçtan uca mobilden erişimine kadar birçok alanda müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunmaya devam ettik. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin emeklilik ve sigorta ihtiyaçlarını tek bir dijital ekosistem içinde kolay, güvenli ve kişiselleştirilmiş şekilde yönetmek ve fon yönetimi alanındaki yetkinliklerimizi geliştirerek müşterilerimizin birikim yolculuğuna değer katmaya devam edeceğiz.

BES'te büyüme devam etti

Garanti BBVA Emeklilik, 2026 yılının ilk yarısında gönüllü BES'te 1 milyon 641 bin katılımcıya ulaştı. Şirketin gönüllü BES fon büyüklüğü yıllık bazda %17,9 artışla 353,1 milyar TL olurken, aynı dönemde sektör büyümesi %10,5 olarak gerçekleşti. Toplam BES fon büyüklüğü ise 374,8 milyar TL'ye yükselirken yıllık bazda %11’lik sektör büyümesinin üzerinde artış göstererek %18,2 oldu.

Katkı payı tarafında da büyümesini sürdüren Garanti BBVA Emeklilik'in gönüllü BES katkı payı geçen yılın aynı dönemine göre %38, ek katkı payı ise %51,2 arttı. Her iki alanda da şirket büyümesi sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Otomatik Katılım Sistemi’nde büyüme

Garanti BBVA Emeklilik, 2026 yılının ilk yarısında Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) 1.956.159 katılımcıya ulaştı. Şirketin OKS katılımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %1,4 artarken, sektör büyümesi %0,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Garanti BBVA Emeklilik’in OKS fon büyüklüğü 21,7 milyar TL’ye ulaşırken, yıllık büyüme %23,0 oldu. Sektörün OKS fon büyüklüğündeki büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre %18,6 olarak gerçekleşti.

18 yaş altı BES'e ilgi artmaya devam etti

18 yaş altı BES'te Garanti BBVA Emeklilik'in katılımcı sayısı 374 bin 840'a ulaşarak %9,8 büyüdü. Haziran sonu itibarıyla 18 yaş altı BES fon büyüklüğü yaklaşık 22 milyar TL ile %22,1 artış gösterdi.

Hayat sigortasında farklı ürün gruplarında büyüme

Garanti BBVA Emeklilik, birikimli hayat ürünleri ve geçen yıl hayata geçirdiği diğer hayat sigortası ürünleriyle büyümeye etti. 2026 Haziran sonu itibarıyla hayat sigortacılığında farklı ürün gruplarındaki güçlü performansını sürdürerek 11,4 milyar TL prim üretimine ulaştı Aynı dönemde kredi bağlantılı hayat sigortalarında 6,8 milyar TL, birikimli ve prim iadeli hayat sigortalarında 2,9 milyar TL, ihtiyaca yönelik hayat sigortalarında ise 1,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası prim üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre %47 büyüdü.

Grup ürünlerinde 197 milyon TL prim üretimi

Grup sigortaları tarafında Garanti BBVA Emeklilik’in Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Grup Hayat Sigortası, Grup Ameliyat Sigortası ve Grup Kritik Hastalıkları Sigortası ürünlerindeki prim üretimi 197 milyon TL olarak gerçekleşti.

Fon yönetimi ve yeni ürünler öne çıktı

Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 29 milyar TL büyüklüğe ulaşan dijital fon danışmanlık hizmeti Otomatik Fon Koçu, 133 bin sözleşmenin fon dağılımlarını yönetirken, 125 bini aşkın katılımcıya hizmet verdi. Şirketin gönüllü BES fonları ortalama getirisi %8,2 ile sektör ortalaması olan %6,2'nin, OKS fonları ortalama getirisi ise %18 ile sektör ortalaması olan %16,2'nin üzerinde gerçekleşti.

Garanti BBVA Emeklilik, mevcut faizsiz Altın Katılım Fonu’na ek olarak faizli Altın Emeklilik Yatırım fonu ve Temiz Enerji Sektörü Hisse Senedi fonlarını yılın ilk yarısında yatırımcılara sundu. Kısa sürede 1 milyar TL fon büyüklüğünü aşan faizli Altın Emeklilik Yatırım Fonu yatırımcılardan ilgi görürken, BEFAS platformu üzerinden şirketin fonlarına yönelik talep de artış gösterdi. 

Garanti Bankası, Sigorta, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA Emeklilik 2026’nın İlk Yarısında da Güçlü Büyüme Performansını Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Trump’tan Ontario Gölü’ne ’Amerika’ adı Trump'tan Ontario Gölü'ne 'Amerika' adı
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy’e geliyor Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor
ABD Başkanı Trump’a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak ABD Başkanı Trump'a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak
Sadece 36 saat dayanabildi Diş hekimine verdikleri maaşa bakın Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Gaziantep’te alacak verecek kavgası: 2 ölü, 5 yaralı Gaziantep’te alacak verecek kavgası: 2 ölü, 5 yaralı
’’Ben söyledim ya, kesin gelir’’ demişti Okan Buruk’un çekindiği dev takım Galatasaray’ın rakibi oldu ''Ben söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Okan Buruk'un çekindiği dev takım Galatasaray'ın rakibi oldu
Bakan Gürlek: Sosyal medya hesapları ’anahtar modeli’ ile takip edilecek Bakan Gürlek: Sosyal medya hesapları 'anahtar modeli' ile takip edilecek
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler

18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:42
Geri dönüyor Oosterwolde transferi iptal oldu
Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
17:09
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek’e hayatının şoku
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
16:20
Oğuz Çetin’den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
16:06
Uçak indi Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
15:53
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
15:48
Ederson’a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor
Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor
15:27
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 18:27:35. #7.13#
SON DAKİKA: Garanti BBVA Emeklilik 2026’nın İlk Yarısında da Güçlü Büyüme Performansını Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement