Garanti BBVA, Global Summit of Women’da Kadın Girişimciliğindeki 20 Yıllık Deneyimini Dünyayla Paylaştı - Son Dakika
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Garanti BBVA, Global Summit of Women’da Kadın Girişimciliğindeki 20 Yıllık Deneyimini Dünyayla Paylaştı

Garanti BBVA, Global Summit of Women’da Kadın Girişimciliğindeki 20 Yıllık Deneyimini Dünyayla Paylaştı
16.06.2026 08:59
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Garanti BBVA’nın ana destekçileri arasında yer aldığı Global Summit of Women 2026, dünyanın farklı ülkelerinden bakanları, iş dünyası liderlerini, yatırımcıları, girişimcileri ve kanaat önderlerini İstanbul’da bir araya getirdi.

Kadın girişimciliği, kapsayıcı büyüme, yatırım ekosistemi ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarının ele alındığı zirvede Garanti BBVA, kadın girişimciliğine yönelik 20 yıllık destek modelinin yanı sıra, KOBİ bankacılığı deneyimini ve bu alandaki yaklaşımını da uluslararası katılımcılarla paylaştı.

4-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen zirveye farklı ülkelerden kamu temsilcileri, küresel şirket yöneticileri, yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri katıldı. Program kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra çok sayıda uluslararası konuşmacı da yer aldı.

Kadın girişimciliği alanındaki deneyim uluslararası platforma taşındı

Kadınların ekonomideki rolü, girişimcilik, liderlik ve yatırım ekosistemi başlıklarının öne çıktığı zirvede, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya konuşmacı olarak yer aldı.

Sibel Kaya, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ana konuşmacı olduğu “Türkiye'de Ticaret Yapmak” oturumunda; KOBİ’lerin ekonomideki önemi, girişimcilik ekosistemi ve kadın girişimciliğinin dönüşüm üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya ayrıca, Garanti BBVA’nın 20 yılı aşkın süredir kadın girişimcilere yönelik sürdürdüğü destek çalışmalarını ve bu alandaki yaklaşımını paylaştı.

Garanti BBVA, Global Summit of Women’da Kadın Girişimciliğindeki 20 Yıllık Deneyimini Dünyayla Paylaştı

“Kadın girişimciliğini ekonomik ve toplumsal dönüşümün önemli bir parçası olarak görüyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya zirveye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Kadın girişimciliği alanında farklı ülkelerde geliştirilen deneyimlerin paylaşılması ve ortak öğrenme kültürünün güçlenmesi açısından Global Summit of Women gibi uluslararası platformları çok değerli buluyoruz. Garanti BBVA olarak kadın girişimciliğini 20 yıldır finansman, eğitim, cesaretlendirme ve pazara erişim olmak üzere dört temel alanda destekliyoruz.

Son 5 yılda kadın girişimcilere sağladığımız 350 milyar TL finansmanla, onların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasına katkı sunmayı sürdürdük. Kadın girişimciliğini yalnızca bir sosyal sorumluluk alanı olarak değil; kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak görüyoruz.

Bugün kadın girişimciler yalnızca kendi işletmelerini değil, içinde bulundukları ekosistemi de dönüştürüyor. Türkiye’de geliştirdiğimiz bu uzun soluklu destek modelinin uluslararası platformlarda örnek uygulama olarak paylaşılmasını çok kıymetli buluyoruz.

Yakın dönemde kadın girişimciliğine yönelik model ve deneyimlerimizi IFC ile İstanbul’da paylaşırken, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu kapsamında New York’ta düzenlenen etkinlikte de uluslararası kamuoyuna aktardık. Şimdi ise Global Summit of Women’da dünyanın farklı ülkelerinden iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemi liderleriyle bu deneyimi paylaşmaya devam ediyoruz.

Kadın girişimcilerin küresel ölçekte daha görünür ve güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Techstars iş birliğimiz ve Startup Weekend Women gibi platformlarla kadın girişimcilerimizi uluslararası ağlarla buluşturmayı önemsiyoruz. Çünkü kadın girişimcilerin güçlenmesinin yalnızca ekonomik büyümeyi değil, toplumsal dönüşümü de beraberinde getirdiğine inanıyoruz.”

Kadın girişimciler deneyimlerini uluslararası katılımcılarla paylaştı

Zirvede Garanti BBVA’nın desteklediği kadın girişimciler de farklı oturumlarda yer aldı. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın önceki dönem kazananlarından Nebyan Doğal’ın kurucusu Nazlı Uyanık ile Mol-E’nin kurucusu Müge Baltacı, Entrepreneurship Forum ve Youth Forum oturumlarında girişimcilik yolculuklarını ve büyüme hikâyelerini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Garanti BBVA Girişim Bankacılığı Yöneticisi Selin Öz ise zirvenin kapanış gününde gerçekleştirilen “Investing for Your and Your Business’ Financial Future” panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde bireysel ve kurumsal finansal gelecek, yatırım perspektifi ve sürdürülebilir büyüme başlıkları ele alındı.

Garanti Bankası, İş Dünyası, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA, Global Summit of Women’da Kadın Girişimciliğindeki 20 Yıllık Deneyimini Dünyayla Paylaştı - Son Dakika

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