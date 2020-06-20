Garson boy hakemler

MHK'nın bu sezon uygulamaya aldığı ödül-ceza sisteminde bir hakemin siyah-beyaz nitelikte bariz hatalı verdiği bir karar, VAR tarafından o an düzeltilmiş olsa da hakemi kurtaramıyor, ceza puanı olarak haneye yazıyor. Süper Lig'de pandemi sonrası ilk haftanın hakem performanslarına baktığımızda bu kapsamda siyah-beyaz hata yapan isimlerin Y. Malatya- Kasımpaşa'da Halil Umut Meler; F.Bahçe- Kayserispor'da Atilla Karaoğlan olduğunu görüyoruz. Halil Umut'un hatalı verdiği penaltı kararını VAR hakemi Serkan Tokat iptal ettirirken; Kadıköy'de Ozan Tufan'ın rakibinin alt baldırına basmasını, VAR hakemi Bahattin Şimşek doğru bir uyarıyla kırmızı karta çevirtti. İlk haftanın göze batan diğer kötü yönetimlerinden biri de Göztepe- Trabzonspor maçında genç umudumuz Zorbay Küçük'ten geldi. Rize'de Yaşar Kemal'in penaltısı da en çok tartışılanlar arasındaydı.









MELER VE KARAOĞLAN'I İPTEN ALAN VAR HAKEMLERİNE GÖREV YOK



Pandemi sonrası 2. hafta atamalarına baktığımızda VAR tarafından kararları düzeltilen hem Halil Umut'un (Konyaspor-Sivasspor) hem Atilla'nın (Alanyaspor-Trabzonspor) yine düdük görevi aldığını görüyoruz. Bu iki hakemi ipten alan VAR hakemlerinin ise görevi olmadığını görüyoruz. Toplamda 9 maçın 5'inde isimler ilk haftayla aynı. MHK diyebilirdi ki "Pandemi sonrası süreçte bu tarz hataları göz ardı edeceğiz, güvendiğimiz ve sıkça maç verdiğimiz hakemlere yine maç vermeye devam edeceğiz." Bundesliga'nın uyguladığı şekilde olurdu ve herkes saygı gösterirdi. Hatta böyle olması gerektiğini de bu satırlarda "Hakemler Pandeminin Neresinde?" yazımda belirtmiş, Süper Lig'de 10 ve üzeri sayıda düdük çalan 14 hakem olduğunu, bu isimlerle birlikte 5-6 tane de hakemin yedekte tutularak kullanılabileceği önerisi getirmiştim. Ancak hem 43 üst klasman hakemi kampa çağırıp hem de ilk 2 haftanın atamalarında uygulamayı böyle yapmak önemli ölçüde çelişiyor.



ÖZKAHYA HALA CEZALI



Avrupalılar riski sıfırlama gayretindeyken, toplamda 28 haftalık atamayı geride bırakmışken bir adet maç dahi vermediğiniz hakemlere ligin boyu kısaldıkça ve puan tablosu kritikleştikçe mi görev vereceksiniz? Hatta ilk 26 haftada 11 maçta düdük çalan FIFA hakemi Halis Özkahya'nın pandemi döneminde hiç görev almaması, 7 Mart'taki Gaziantep-Trabzonspor maçından dolayı hala cezalandırıyor olması, geçen hafta kritik hata yapıp görev alanlar düşünüldüğünde adaletsizlik yaratmıyor mu?



ÇOCUK REYONUNDAKİLER KÜÇÜK, YETİŞKİN REYONU BÜYÜK GELİNCE...



Çocuk reyonunda giydiğinin küçük, yetişkin reyonunda giydiğinin büyük geldiği en tatsız zamanlardır "Garson Boy" dönemi. Hem olması gerekenden pahalıdır giydiklerin, hem yaşına uygun gözükmez, hem de üstüne tam olmaz. İşte şu an Riva'daki bir grup hakem tam anlamıyla bu bedende. Hal böyle olunca sıkıntıları tahmin etmek zor değil.



BELİRSİZLİK SÜRÜYOR



15 gün denilerek başlayan kampın süresi, salgındaki son gelişmelerden dolayı belirsizliğini koruyor. Eğer uzatılacak olursa, sözleşmeli hakemlerin en azından ekonomik sıkıntısı olmayacak. Ancak hem sözleşmesi olmayıp, hem görev almayıp, hem de yaşadığı şehirdeki işlerini bırakıp gelenlerin sıkıntılarını maddi/manevi kim giderecek? Sözleşmeli hakemler ile aynı sürelerde ailelerinden ayrı kalan, aynı koşullarda antrenman yapan ve aynı maçlarda göreve talip olan ancak sözleşmeleri olmadığı için aynı ekonomik haklara sahip olmayan bir grup hakem. En önemlisi de sözleşmelilerden farklı olarak bu süreçte gidemedikleri, başında olmaları gereken işleri var.



YARI AÇIK CEZAEVİ



Kurumsallık çok değerli bir kavram. Bu kavrama saygıyı sağlamak ve kuruma aidiyet duygusunu yukarılara taşımak için tepe yöneticisinden en alt kadro çalışanına kadar herkesin kurallara riyaeti ve empati duygusu gerektirir. Yöneticilerin kampa istediği zaman giriş çıkış yaptığı, yardımcı hakemlerin evlerinden müsabakalara gidip geldiği bir ortamda salgından korumak adına sadece hakemleri gözetimde tutma gayreti, ancak yarı açık cezaevi tanımıyla özdeşleşir. Bundesliga'da bitime artık 2 hafta kaldı. Bayern Münih şampiyonluğunu ilan ederken soluk soluğa Şampiyonlar Ligi yarışı sürüyor. Düşme hattında ise Paderborn veda ederken, Werder Bremen ile Düsseldorf arasında play-out oynama yarışı son haftaya kadar taşınacak gibi. Bundesliga pandemi sonrası siftahı yapan ligdi. La Liga ile Süper Lig de ilk haftalarını geride bıraktı. İlk haftaların istatistiklerini kıyasladığımızda ev sahibi galibiyet oranında Süper Lig açık ara fark yaratıyor. Kırmızı kart sayımız da cabası.