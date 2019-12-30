GAÜN'de 'Yeni Türkiye, Yeni Ortadoğu ve Yeni Dünya Düzeni' paneli - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Siyaset Bilimi Topluluğu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü iş birliğinde düzenlenen Yeni Türkiye, Yeni Ortadoğu ve Yeni Dünya Düzeni paneli gerçekleşti.



GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen GAÜN İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı panele TRT Kurdi Koordinatörü Mustafa Ekici ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav konuşmacı olarak katıldı.



Türkiye'nin milli bir araba ortaya koyduğunu ve bunun Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu belirten Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, "Türkiye, deniz altından tutun iletişim ve ulaşım alanlarında ekonomik alanlarda muazzam gelişmeler kaydetti. Dünya boyutuyla bakıldığında, yeni bir dünyanın ortaya çıktığını görüyoruz. Soğuk savaş sonrası dünya düzeni yıkıldı. Yeni bir dünyanın, çok uluslu, çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıktığı da görülüyor" dedi.



Türkiye'nin attığı adımlar



Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki yeri konusunda görüşlerini dile getiren Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Ağustos 2016'da Cerablus ve Azez'de Fırat Kalkanı Operasyonu, daha sonra Afrin operasyonu ve bu sene de Barış Pınarı Operasyonu'nun başlatıldığını söyledi. Prof. Dr. Oktav, "Türkiye, Katar Krizi'ni başarıyla yönetti. Diplomaside büyük bir başarı göstererek, göç gibi çok önemli bir problemi yönetme becerisi gösterdi. Çin'e ve Rusya'ya yakınlaştı. Dış politikada var olan düzeni artan bir şekilde eleştirmesi devam ediyor. S-400'leri satın aldı. Asya Altyapı Yatırım Bankası'na kurucu üye oldu. Bütün bunlar uluslararası sistemdeki gelişmelere paralel olarak Türkiye'nin attığı adımlar. Libya'da da kendimizi göstereceğiz ve güzel gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı.



"Yeni bir söz söyleyecek bir güç lazım"



"Dünyaya yeni bir söz söyleyecek bir güç lazım. O güç de çıkacaktır" diyen TRT Kurdi Koordinatörü Mustafa Ekici, Sosyal Bilimlerin veya Siyaset Biliminin özünün geleceği okumak olduğunu vurguladı. Ekici, "Bunun için de sihirbaz olmanıza gerek yok. Sadece satır aralarına sinmiş, küçük raporlardan, harekatlardan başbakanların, bürokratların küçük beyanlarını bir araya topladığınızda ortaya bir resim çıkar. Bu resmi görmek gibi bir işimiz var. Yoksa ortaya çıkmış olan şeyi herkes görür. Dünyada bugünkü görüntülerden, iddialardan, bütün argümanlarından bağımsız bir şekilde söylüyorum dünyaya yeni bir söz söyleyebilecek. Saygıyla ekmek arayan ama önce saygı arayan bu kitlelere, gençlere, nesillere yeni bir söz söyleyecek tek bir kaynak var o da din. Bunu çok ciddiye alın. Sanki Türkiye bu sözü söyleyebilecek toplam İslam dünyasının merkezi gibi duruyor. O yüzden yeni argümanlarla düşünmeliyiz. Kafamızdaki her şeyi yıkıp yeni baştan yapmalıyız" diye konuştu.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir'in de katıldığı programın sonunda, Rektör Prof. Dr. Gür tarafından konuşmacılara hediye takdim edildi. - GAZİANTEP