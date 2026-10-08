Gazeteci Gülbek'ten Maltepe'deki bina çökmesine sert tepki: Kaçak katları neden yıkmadınız? - Son Dakika
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Gazeteci Gülbek'ten Maltepe'deki bina çökmesine sert tepki: Kaçak katları neden yıkmadınız?

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Gazeteci Kubilay Gülbek, Haberler.com'da Serpin Alparslan'ın sunduğu Rotamız Siyaset programında Maltepe'de 2 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesini değerlendirdi. Belediyelerin kaçak kat denetimini yapmadığını öne süren Gülbek, "3 tane kaçak kat ve belediye kayıtlarında var. Siz bunu yıkmamışsınız. Neden seyirci kaldınız?" diye sordu. Gülbek, kentsel dönüşümde yapılan yeni binaların da denetlenmediğini savundu.

Türkiye Gazetesi yazarı Kubilay Gülbek, Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesinin ardından kaçak yapılaşma ve bina denetimi konusunda belediyeleri eleştirdi. Gülbek, sorunun tek bir binayla sınırlı olmadığını ve denetim sistemi değişmeden benzer olayların tekrarlanacağını ileri sürdü.

"NEDEN SEYİRCİ KALDINIZ?"

Programda, İstanbul Valisi Davut Gül'ün çöken binanın 1987 yapımı olduğunu açıkladığı hatırlatıldı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de ilk incelemeye göre binada onaylı projeye aykırı ilave katlar bulunduğunu ve taşıyıcı sistemde ciddi zayıflama tespit edildiğini açıkladığı aktarıldı.

Bu açıklamaya tepki gösteren Gülbek, şöyle konuştu: "Bir belediye başkanı çıkıp üç tane kaçak kat yapılmış dediği zaman ona sormazlar mı, bu kaçak katları niye yaptırdın, niye yıkmadın? Üç tane kaçak kat ve belediye kayıtlarında var. Siz bunu yıkmamışsınız. Neden seyirci kaldınız?"

Gazeteci Gülbek'ten Maltepe'deki bina çökmesine sert tepki: Kaçak katları neden yıkmadınız?

"DÜKKANLARIN KOLONLARI KESİLMİŞ OLABİLİR"

Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıktan sonra çökmenin nedenine ilişkin daha fazla bilginin ortaya çıkacağını belirten Gülbek, binanın alt katındaki dükkanlarda kolonların kesilmiş olabileceği yönünde bir ihtimale dikkat çekti. Gülbek, konunun yalnızca tek bir bina üzerinden konuşulmasının yanlış olduğunu belirterek "Bugün Maltepe'deki binayı konuşuruz, başka bir gün başka bir yerdeki binayı konuşuruz" dedi.

"İHBAR EDENİN ADI SORULUYOR"

Belediyelerin kaçak kat ihbarlarında vatandaşın kimlik ve adres bilgilerini istediğini söyleyen Gülbek, bazı belediyelerde bu bilgilerin kaçak katı yapan kişiye iletildiğini iddia etti. Gülbek, "Sistemi öyle bir ayarlamışlar ki, şikayet ettiniz, telefonu açtınız. Size ne diyorlar biliyor musunuz? Adınız, soyadınız, nerede oturuyorsunuz? Onu yandaki asıl kaçak katı yapan insana bildiriyorlar bazı belediyelerde, her belediye için değil tabii" ifadelerini kullandı.

Gülbek, belediyelerin ihbar geldiğinde zabıta ve fen işleri ekiplerini sahaya göndererek inceleme yapması gerektiğini savundu. Belediyelere seslenen Gülbek, "İhbarda bulunan insanı fişlemeyin. İsmini, soyismini almayın. Bu zaten sizin kamu göreviniz. Eğer kaçak kat yapılıyorsa yıkın. İnsanların canını kurtarın" diye konuştu.

"YENİ BİNA ESKİSİNDEN DAHA ÇÜRÜK OLUYOR"

Kentsel dönüşüm sürecinde yapılan yeni binaların da yeterince denetlenmediğini ileri süren Gülbek, İstanbul'da daha önce betona su karıştırılan olaylar yaşandığını hatırlattı. Gülbek, betonu ölçmek isteyen bir mühendisin şantiyede bıçaklanarak öldürüldüğü olayı örnek gösterdi. Gülbek, önceki depremlerde çöken binaların yüzde 60'ının yeni yapılan binalar olduğunu öne sürdü.

Gülbek, "Siz bunu garanti altına almadıktan sonra istediğiniz kadar bina boşaltın, istediğiniz kadar kentsel dönüşüme gidin. Eğer bunu denetleyemiyorsanız, yeni yaptırdığınız binanın da her an çökmesi neredeyse muhtemel" dedi.

"BETONU DENETLİYOR MUSUNUZ?"

Beton kalitesinin artırılması ve inşaatların sıkı denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Gülbek, "Betonu denetliyor musun arkadaş? Gelip o beton mikserini döken ustabaşının binayı nasıl yaptığını biliyor musun? Nasıl beton kullanıldı, burgulu demir mi kullanıldı? Yok" sözleriyle eleştirisini sürdürdü. Gülbek, belediyelerin ihaleler yerine asli görevlerine odaklanması gerektiğini de savundu. Bunun için ihaleleri belediyelerden alacak, 2-3 kurum tarafından denetlenen bir "ihale bakanlığı" kurulmasını önerdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA SORUNU

Kentsel dönüşüme giren vatandaşların barınma sorununa da değinen Gülbek, devletin verdiği kira yardımının yetmediğini belirtti. Gülbek, "O rakama kiralık ev yok. Sen iki yıl boyunca bina yapılana kadar nerede oturacaksın? Başka paran yok. Eğer bunların üstünü örtersen biz her gün Maltepe'deki gibi çökmüş bir binayı konuşuruz" diye konuştu.

"5 MİLYONDAN FAZLA EV RİSKLİ"

Programda, 1999 depreminin ardından İstanbul'da büyük bir deprem beklentisinin sürdüğü ve 5 milyondan fazla evin riskli olduğunun ifade edildiği hatırlatıldı. Son günlerde Kahramanmaraş ve Osmaniye'de 4,9 büyüklüğünde depremler yaşandığı da aktarıldı. Bu tablo karşısında denetimlerin sıkılaştırılması gerekip gerekmediği sorusuna Gülbek, "Denetim yok, denetim yok, denetim yok" yanıtını verdi.

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