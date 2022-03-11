GAZETECİ SEDEF KABAŞ'A 2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE (1) - Son Dakika
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GAZETECİ SEDEF KABAŞ'A 2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE (1)

11.03.2022 13:03
GAZETECİ SEDEF KABAŞ'A 2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE (1)

GAZETECİ Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

GAZETECİ Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. Sedef Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan ise beraatına karar verildi. Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi Son dakika... Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef... Son dakika... Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef...

Sedef Kabaş, Hakaret, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZETECİ SEDEF KABAŞ'A 2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE (1) - Son Dakika


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