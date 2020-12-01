Gazi Üniversitesi'nden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden yol - Son Dakika

Gazi Üniversitesi'nden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden yol

01.12.2020 12:51
Gazi Üniversitesi'nden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden yol, System.String[]

Süper Lig'de maç yöneten FIFA Kokartlı hakem Ali Palabıyık, "FIFA kokartı takmış hakemlerimizin tecrübelerinden faydalanmaya özen gösterdim. Onların sadece saha içinde değil saha dışındaki hareketlerinden de bir şeyler öğrenerek kendime katkı sağlamaya çalıştım" dedi.

Süper Lig'de maç yöneten FIFA Kokartlı hakem Ali Palabıyık, "FIFA kokartı takmış hakemlerimizin tecrübelerinden faydalanmaya özen gösterdim. Onların sadece saha içinde değil saha dışındaki hareketlerinden de bir şeyler öğrenerek kendime katkı sağlamaya çalıştım" dedi.

Ankara'da 1981 yılında doğan Ali Palabıyık, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitimine başladı. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nden 2009 yılında mezun olan Palabıyık, 18 yaşında hakemliğe başladı. 7 sene Süper Lig'de yardımcı hakem olarak görev yapan Ali Palabıyık, 2012 yılında üst klasman hakem oldu. Palabıyık, 2015 yılından bu yana FIFA kokartı sahibi. Özel bir okulda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Eda Palabıyık ile evli olan Ali Payabık'ın Ege, Efe ve Alp adında 3 oğlu bulunuyor.

"FIFA KOKARTI TAKMIŞ HAKEMLERİMİZİN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAYA ÖZEN GÖSTERDİM"

Hakem Ali Palabıyık, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev almanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Hakemliğe başladığı ilk günlerden bu yana FIFA kokartı takarak Avrupa kupalarında görev almayı ve Türkiye'yi yurtdışında temsil etmeyi hedeflediğini söyleyen Palabıyık, "Bunun için çok çalıştım. FIFA kokartı takmış hakemlerimizin tecrübelerinden de faydalanmaya özen gösterdim. Onların sadece saha içinde değil saha dışındaki hareketlerinden de bir şeyler öğrenerek kendime katkı sağlamaya çalıştım. Halis Özkahya'nın 2013 yılında yönettiği Rosenborg-St.Johnstone karşılaşmasının dördüncü hakemiydim. Bu benim ilk Avrupa kupası maçı deneyimimdi. Böylece yurtdışında ülkemi temsil etme onurunu yaşamıştım. Ayrıca bir hedefimi de gerçekleştirmiştim" şeklinde konuştu.

"BU SEZON CÜNEYT ÇAKIR'LA BİRLİKTE ÜLKEMİZİ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TEMSİL EDİYORUZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ali Palabıyık, "Ülkemi yurtdışında da temsil ederek en iyi şekilde hizmet vermek istiyorum. Bu sezon Cüneyt Çakır'la birlikte ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyoruz. Umarım gelecek yıllarda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında daha çok Türk hakemi görürüz" diye konuştu.

"OKULDA ÖĞRENDİKLERİMİN GELİŞİMİME KATKISI BÜYÜKTÜR"

Ali Palabıyık, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmaktan dolayı gurur duyduğunu da söyledi. Bu fakültenin kendi alanında Türkiye'nin en eski eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Palabıyık, "Kurulduğu günden bu yana Türk sporuna pek çok değer kazandırmıştır. Bugün Türkiye'deki birçok kulübün sporcusu, antrenörü ve yöneticisi bu okulun mezunudur. Bu okulda, Spor Bilimleri alanında Türkiye'nin önde gelen değerli öğretim elemanlarından eğitim aldım. Okulda öğrendiklerimin gelişimime katkısı büyüktür. Gerek öğrenciliğim döneminde gerekse de meslek hayatımda Gazili olmanın ayrıcalığını her zaman yaşadım. Ben de bu okulun mezunu olmaktan dolayı çok mutluyum. Okulumla bağlantım kopmadı. Gazi Üniversitesi Atletizm Pisti'nde haftada 2 gün antrenmanlarıma devam ediyorum" açıklamalarında bulundu.

"ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZ OKULDA GEÇİRDİKLERİ ZAMANI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRSİNLER"

FIFA kokartlı hakemi Ali Palabıyık, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilere nasihatlerde de bulundu. Öğrencilerden Gazi'nin adını taşıyan seçkin bir okulda okuduklarını asla unutmamalarını isteyen Palabıyık, "Öğrenci arkadaşlarımız okulda geçirdikleri zamanı çok iyi değerlendirsinler. Öğrenmenin yaşının olmadığını, hayat boyu devam eden bir etkinlik olduğunu asla unutmasınlar. Her zaman çalışsınlar ve hep daha fazlasını istesinler. Hedeflerini yüksek tutsunlar. İnandıkları ve çalıştıkları zaman, gayret gösterdikleri zaman hedeflerini gerçekleştirebileceklerini bilsinler. Kendi alanlarında başarılı insanları örnek alsınlar, onları takip etsinler. Onların deneyimlerinden yararlansınlar. Kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı ve faydalı bir birey olmak için çabalasınlar" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Gazi Üniversitesi'nden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden yol
Gazi Üniversitesi'nden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden yol

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Gazi Üniversitesi, Ali Palabıyık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gazi Üniversitesi'nden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden yol - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı
Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok         
13:37
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler         
12:53
Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek         
12:35
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta         
10:43
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor         
09:42
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 14:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazi Üniversitesi'nden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden yol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei