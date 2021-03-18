GAZİANTEP Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi - Son Dakika

GAZİANTEP Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi

18.03.2021 12:39
GAZİANTEP Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi, System.String[]

Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildiGAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen 'Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi

GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen 'Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kent genelinde Anne ve kızlarının katılımı ile online olarak Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlenmişti. Yarışmada 316 başvuru içerisinden ilk üçe giren anne ve kızlarına ödülleri Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Yarışmada birincilik ödülünü Fatoş Kafar ve Hülya Sezer, ikincilik ödülünü Gülcan ve Miray Demir, üçüncülük ödülünü ise Dilara ve Zeliha Esra Acar kazandı. Ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu ve belediye daire başkanlarının yanı sıra dereceye giren yarışmacıların aileleri katıldı.

KADINLARA FIRSAT VERİLİRSE BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolayısıyla gerçekleştirilen türkü yarışmasının önemine değinerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihsel sürecinden Bahseden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, Dünya Kadınlar Günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1857 yılında bir tekstil fabrikasında çalışan hanımefendilerin o günkü şartların uygun olmaması nedeniyle hem ücret şartlarının düzeltilmesi hem de çalışma koşullarının daha da uygun hale getirilmesi maksadıyla grev yapılmıştır. Bu grev devlet tarafından bastırılmış ve çalışanları hepsi fabrikada hapsedilmiştir. O sırada çıkan yangından dolayı kendisini kurtaramayarak 129 kadınımız fabrikada hayatını kaybeder. Bundan dolayı ilk defa 1917 yılında Danimarka'nın Kopernik şehrinde Almanya, İsviçre ve Danimarka kadın konfederasyonu temsilcileri bir araya gelerek 8 Mart tarihini 1857 yılındaki bu korkunç olayı baz alarak Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etmişlerdir. Kadınlarımız tarihten bu yana her zaman en üstün başarılara imza atmışlardır. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki kadınlara fırsat verelim. ifadelerinde bulundu.

ANALI KIZLI TÜRKÜ YARIŞMASI GELENEKSEL HALE GETİRİLMELİ

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu, büyükşehir belediyesi ile milli eğitim müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen türkü yarışmasının kadınlara cesaret verdiğini söyleyerek projenin büyütülerek geleneksel hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kirazoğlu Konuşmalarında şu ifadelere yer verdi 316 analı kızlı yarışmacımız Türkülerimizi dillendirmek için yarışmaya katıldı. Türkülerimiz mirasımızdır. Türküler adına milli eğitim müdürlüğümüz adına tüm katılımcılarımızı kutluyorum. Bu önemli yarışmanın daha da kapsamlı hale getirilerek büyütülüp geleneksel hale getirilmesi gerekiyor. Türkü yarışmalarımız kadınlarımıza evlatlarına cesaret veriyor. Bu önemli projede bize desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ediyorum.

GAZİANTEP Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi
GAZİANTEP Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi
GAZİANTEP Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi
GAZİANTEP Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Analı Kızlı Ses Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi - Son Dakika


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