Gaziantep'te 18 trafik kazası kameraya yansıdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü , kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Trafikte Her Zaman Güvende Hissetmek İçin Kurallara Uyalım" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği gözden kaçmadı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü , kent merkezinde meydana gelen 18 trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazalara aşırı hız, dikkatsizlik ve ışık ihlalinin neden olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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