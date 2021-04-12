Fenerbahçe-Gaziantep maçının ardından

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i 3-1 yenen Fenerbahçe'nin Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, oyuncularının isteğinden ve arzusundan memnun olduğunu ama yaptıkları hatalara çalışmaları gerektiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, sözlerine ramazan ayını kutlayarak başladı.

Maça iyi başladıklarını belirten Belözoğlu, "Bir türlü golü atamadık ama başlangıçtan memnunum. 2. yarıya da baskıyla başladık ve golü bulduk. Topa sahip olmamız gereken dönemde rakip beraberliği yakaladı. 2-1 ile 3-1 arasındaki süreçte rakip daha fazla topa sahip oldu ve pozisyonlara girdi. Kim topa sahipse o üstündü. Genel anlamda oyundan memnunum ama düzeltmemiz gereken tarafları var." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir oyun oynamak istediklerini vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Bu oyun kolay değil, pratik lazım. Bu güçlü oyunda Gustavo'ya da çok ihtiyacımız var. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Her oyuncumuzun değerini bilip sezon sonuna kadar bunu yayacağız. Ayağı temiz oyuncuları tercih ettik, top bizde kalsın istedim. Rakibin kenar oyuncuları orta sahaya yatkın oyunculardı. Bekleri bulmamız için oyunu doğru yaymamız gerekiyordu. Bunu iyi yaptığımızda ortaya herkesin memnun olduğu oyun çıktı. Her maçın ayrı bir senaryosu var. Önümüzdeki süreçte çalışmaya devam edeceğiz. Ciddi pratik isteyen güçlü bir oyun. Elimizden geldiğince bunu oynatmaya çalışacağım."

Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu aktaran Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin kendi dinamikleri var. Eski şampiyonluklarına bakarsak hep topa hakim olan bir oyun vardı. Benim yerimde kim olsa bu oyunu oynatmak ister. Her maçın ayrı senaryosu olduğunu düşünüyorum. Büyük fotoğrafta Fenerbahçe'ye sezon genelinde bu oyunu oynatmaya çalışacağım. Fenerbahçe bulunduğu her kulvarda sonuna kadar kupayı zorlar. 7 maçımızı da kazanmaya oynayacağız. Sonrasını göreceğiz. Fenerbahçe'de ümitler bitmez." diye konuştu.

Futbol konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Bulunduğum konum itibarıyla daha deneyimlemem gereken bir konumdan söyleyebileceğim, bugün biz 10 kişi kaldığımız pozisyonda ilk önce bizim değişiklik hakkını kullanmamız gerekiyordu. Onun dışında hakemlere çok fazla yüklenmememiz gerektiğini düşünüyorum. İşleri kolay değil. Hakemleri konuşarak oyundan uzaklaşma taraftarı değilim. Fenerbahçe formasını 1 dakika giymek bile çok önemlidir. Bunu oyuncularıma anlatmaya çalışıyorum. Onlara verdiğim sürenin kıymetini hissetmeleri yönünde telkinde bulunuyorum. Futbolu bırakalı 1 sene oldu, onlara bu duyguyu hissettirmek istiyorum. Futbolculuk çok güzel bir meslek. Anın kıymetini bilmeleri gerekiyor."

Emre Belözoğlu, Enner Valencia ve Gökhan Gönül'ün ağrılarının bulunduğunu, durumlarının çekilecek MR'dan sonra belli olacağını belirtti.