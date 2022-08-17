Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış - Son Dakika
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Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış

17.08.2022 00:59

Gaziantep Karkamış'ta bulunan bazı camilerden "Birazdan Türk ordusu PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Kimse korkmasın. Herkes evinde kalsın, dikkatli ve tedbirli olsun" anonsu yapıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerle ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül, anonsların maksadını aştığını belirterek sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

Şanlıurfa Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün sabah saatlerinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirildi.

CAMİDEN OPERASYON ANONSU YAPILDI

Bölgede hareketli saatler yaşanırken Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki bazı camilerden olası bir operasyonla ilgi uyarı anonsu yapıldı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada yayınlanan ve hızla yayılan anonsta "Birazdan Türk ordusu PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Kimse korkmasın. Herkes evinde kalsın, dikkatli ve tedbirli olsun" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Karkamış'ta gece yarısı camilerden yapılan operasyon anonslarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anonsla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül, "Karkamışta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb.bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğan, "Kıymetli hemşehrilerim Karkamış'ta duyulan sesler sizleri telaşlandırmasın, güvenlik güçlerimizin kontrollü müdahalesidir. Zorunlu olmadıkça lütfen evlerinizden çıkmayın." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış - Son Dakika
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