GAZİANTEP, MALATYA VE KAHRAMANMARAŞ'TA 30 AĞUSTOS COŞKUSU - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da törenlerle kutlandı.

Kahramanmaraş'taki kutlama, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terizoğlu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından protokol üyeleri, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe geçti. Şehitlik defterini imzalayan Vali Ömer Faruk Coşkun, daha sonra yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek şunları söyledi:

"26 Ağustos 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nde kazandığı zaferle Anadolu'yu vatan yapan milletimiz, yine bir 26 Ağustos günü başlattığı, 30 Ağustos 1922'de kazandığı zaferle Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya haykırmış ve ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nin de inşa süresini başlatmıştır. Tarik boyunca gücünü birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu bu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve büyük taarruz ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır."

Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Daha sonra Vali Coşkun, makamında tebrikleri kabul etti. Programın devamında Trabzon Bulvarı'nda gerçekleşen kutlamalara geçildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terizoğlu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş ile birlikte programa katılanların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla deva eden programda İstihkam Üsteğmen Ufuk Tana Keleş'in günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıp, öğrencilerin şiir okuduğu kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

MALATYA'DA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü Malatya'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı ve 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan' tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, makamında tebrikleri kabul etti. Millet Meydan'ı önünde devam eden kutlamalar kapsamında da geçit töreni yapıldı.

GAZİANTEP PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

GAZİANTEP'te, protokol üyeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıp, dualar etti.

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılırken, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından şehit asker, polis ve vatandaşlar için dua ettirildi.