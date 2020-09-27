Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap - Son Dakika

Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, dün kentte gerçekleştirilen "300 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne ilişkin "açılışların gerçeği yansıtmadığı" iddialarına dair, "300 yeni sanayi tesisimizi ve inşaatı devam eden 50 fabrikamızı görmek isteyen tüm vatandaşlarımıza...

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, dün kentte gerçekleştirilen "300 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne ilişkin "açılışların gerçeği yansıtmadığı" iddialarına dair, "300 yeni sanayi tesisimizi ve inşaatı devam eden 50 fabrikamızı görmek isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır." dedi.

Şimşek, Gaziantep OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen "300 Fabrika Toplu Açılış Töreni"nin, bazı medya organları tarafından gerçeklikten uzak ve yanıltıcı şekilde gündeme getirildiğini ifade etti.

Bu girişimlerin iyi niyetli olmadığını ve siyasi rant devşirmeye yönelik olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"OSB'mizdeki 300 yeni yatırımı örtmeye çalışma hamlelerini üzülerek takip etmekteyiz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 5 sanayi bölgesi ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olup 1100 tesis, aktif olarak üretim yapmaktadır. Gaziantep sanayisi güven ortamının ve müteşebbis ruhunun olmasıyla yeni yatırımlar yapmaya ve büyümeye devam etmektedir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 2018 yılı ağustos ayı elektrik tüketimi 330 milyon kwh/saat iken 2020 yılı ağustos ayında 453 milyon kwh/saat elektrik tüketimine ulaşmıştır. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 2018 yılında 165 bin kişi istihdam edilirken 2020 yılında 210 bin kişi istihdam edilmektedir."

Gaziantep'ten 175 ülkeye 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Şimşek, "Pandemi nedeniyle tüm dünya ülke ekonomilerinin küçüldüğü bir ortamda, Gaziantep firmalarının bünyesinde veya bağımsız olarak 300 sanayi tesisi kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Sadece elektrik tüketimindeki yüzde 37'lik ve istihdamdaki 45 bin kişilik artışın Gaziantep sanayisinin hangi noktaya ulaştığının göstergesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu tür algı operasyonları, içinde bulunduğumuz kritik süreçte kent ve ülke ekonomisine hasar oluşturma ve direncini kırmaya yönelik yapılmaktadır. Biz Gaziantep sanayisi olarak hiçbir algı operasyonundan etkilenmeden büyümeye, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu yatırımlara ilişkin tüm bilgi ve belgeler bölgemizde mevcut olup, her şey resmi kayıtlarla sabittir. Hiçbir şekilde şüpheye yer bırakmayacak resmi kayıtlar ortada iken bu tür algı çalışmaları iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Söz konusu törenimizde 300 firma içerisinde telaffuz edilen ilk kez yatırım yapan firmalarla birlikte ilave yatırım yapan firmalar da bulunmaktadır. Medyada daha önce açılışı yapıldığı belirtilen Barem Ambalaj 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde ilave yatırım yapmış olup açılış listesinde yazılma nedeni yapılan yeni yatırımıdır. Yine medyada yer alan Çiltuğ firmasının 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımı bulunmamaktadır. Sehven yazılmıştır. Çağsan Ambalaj firması yeni yatırım yapmış olup, listede olması gereken isim Çağsan Ambalaj'dır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Sayın Bakanımızın destekleriyle üretimimizi, büyümemizi ve ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz. 300 yeni sanayi tesisimizi ve inşaatı devam eden 50 fabrikamızı görmek isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır."

Toplantıda hazır bulunan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep İhracatçılar Birliği Başkanı Fikret Kileci ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı da olayların çarpıtıldığını belirterek gelişmeleri kınadı.

Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap
Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap
Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap
Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap
Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap
Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap
Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Fabrika, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Sağlık Bakanı Koca, karantina evine yapılan misafir akına isyan etti: Koronavirüs pozitifleri ziyaret etmeyin G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi         
22:40
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım         
21:54
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor         
21:31
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi         
18:37
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 23:55:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışına yönelik iddialara cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei