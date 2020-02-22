Gaziantep Protokolünde Vali Soytürk'e taziye ziyareti - Son Dakika
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Gaziantep Protokolünde Vali Soytürk'e taziye ziyareti

7 saat önce

Gaziantep Valisi Davul Gül ile birlikte protokol üyeleri, milletvekilleri ile oda başkanları Kilis Valisi Recep Soytük'e taziye ziyaretinde bulundular.

Gaziantep Protokolünde Vali Soytürk'e taziye ziyareti, System.String[]

Gaziantep Valisi Davul Gül ile birlikte protokol üyeleri, milletvekilleri ile oda başkanları Kilis Valisi Recep Soytük'e taziye ziyaretinde bulundular.


Ziyarette Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'da yer aldı.


Vali Gül ve beraberindekiler, Vali Soytürk'e yaklaşık bir hafta önce vefat eden annesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, dua etti. - KİLİS

Fatma Şahin, Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:34 Kaynak: İHA
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