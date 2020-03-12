Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da kültür sanat - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da kültür sanat - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da kültür sanat

6 saat önce

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da bu hafta birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da kültür sanat, System.String[]

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da bu hafta birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Koray Avcı ve İlyas Yalçıntaş şarkılarını Gaziantepli hayranları için seslendirecek. İlyas Yalçıntaş, bugün saat 20.30'da, Koray Avcı da yarın saat 21.00'de Mavera Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, 14 Mart Cumartesi günü 21.00'de Mavera Kongre Merkezi'nde dinlenebilecek.

Şarkıcı Hakan Altun da 17 Mart Salı günü saat 21.00'de Mavera Kongre Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Türk Halk Müziği ve özgün müzikleriyle gönüllerde taht kuran "Yeni Türkü" grubu, 19 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Şehitkamil Kültür Merkezi'nde, Gaziantepli hayranlarıyla bir araya gelecek.

Şanlıurfa


Şanlıurfa bu hafta iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 14 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te "Dans eden eşek" adlı oyunu, Şair Nabi Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşturacak.

Ekip, Tayfun Türkili'nin yazdığı, Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği "9 Canlı" oyununu da aynı gün ve yerde, saat 20.00'de sahneleyecek.

Malatya

İstanbul Devlet Tiyatrosu "Turta Girmemiş Orman" adlı çocuk oyununu, Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunacak.


Dila Er ve Gözde Kısa'nın yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyunda, orman sakinleri ve ejderha arasında geçen konu ele alınıyor.

Dekor tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımını Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziğini Deniz Gürzumar, koreografisini İzmir Tenim'in yaptığı oyunda, Lalizer Kemaloğlu, Alp Ünsal, Onur Hanpa, Merve Çağla Kuru ile Büşra Devrim Cevher rol alıyor.

Tek perdelik oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 10.00 ve 13.00'te ve 14 Mart Cumartesi günü ise 10.00 ve 13.00 saatlerinde beğeniye sunulacak.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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