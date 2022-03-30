Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" yapıldı

30.03.2022 15:31
Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" yapıldı

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te baharat bitkileri, üretimi, işlenmesi, kalite analizleri ve pazarlanmasının görüşüldüğü "Baharat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te baharat bitkileri, üretimi, işlenmesi, kalite analizleri ve pazarlanmasının görüşüldüğü "Baharat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, GAÜN, Büyükşehir Belediyesi ile Fitoterapi ve GAÜN Tıbbi-Aramotik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğince Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, tarihi İpek ve Baharat yollarında Gaziantep'in konumu, baharat üretim aşamaları, gastronomideki önemi ele alındı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, çalıştaydaki konuşmasında, doğadaki ürünlerin insan sağlığı üzerindeki faydalarının herkesçe bilindiğini ve ikliminde çeşitli bitkilerin yetiştiği Türkiye'de baharatların yemeklere lezzet kattığını belirtti.

Fitoterapi ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ise eski çağlardan itibaren şifa niyetine kullanılan baharatların, koruyucu ve hastalık semptomlarının azaltılmasında destekleyici rol oynadığını anlattı.

Şekeroğlu, bölgede birçok şifalı bitkinin yetiştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kırmızı biber üretiminin büyük çoğunluğu İslahiye ve Kilis'te gerçekleştiriliyor. Nane üretim merkezi Nizip'tir. Ama ne acı bir durumdur ki maalesef şu an nane ithal ediyoruz. Sumağı yine yurt dışından getiriyoruz. Ama bunlar ülkemizin doğal ortamında yetişen bitkiler. Baharat, sadece cacığımıza nane atalım, pilava karabiber atalım veya tatlılara tarçın atalımdan ibaret değil. Şifalı bitkilerdir aynı zamanda. Kanser denildiğinde akla hemen zerdeçal geliyor, soğuk algınlığa karşı zencefilin iyi geldiği herkes tarafından biliniyor. Kovid-19 ortaya çıktığında ilk konuşulan şey kekik yağı oldu. Önemli bir hazineye sahibiz. Hem kendi topraklarımızda yetişen baharatlar hem de baharat yolu üzerindeyiz. Üniversitemizde baharatlarla ilgili çalışmalar her gün artıyor."

Çalıştaya, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş'tan baharat üretici firmaların yetkilileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

YORUMLAR
500
Aşılamayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebe sayısı düştü Aşılamayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebe sayısı düştü Fadıloğlu, proje ve çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendirdi Fadıloğlu, proje ve çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendirdi

Gastronomi, İpek Yolu, Araştırma, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Baharat Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:39:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement