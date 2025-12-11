Balkon demirlerine asılı kalan çocuğu sokaktaki kahraman kurtardı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sokaktan geçen bir vatandaş, bir evin balkonundaki demir parmaklıklara kafasından asılı kalan küçük çocuğu kurtardı. Yürekleri ağıza getiren anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİ, BALKONA TIRMANDI

Olay, Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşlarındaki çocuk, bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkıştı. Durumu fark eden sokaktan geçen bir vatandaş, tereddüt etmeden elektrik direğine tırmanarak çocuğu tutup düşmesini engelledi ve güvenli bir şekilde balkondan aldı.

Çocuğun kurtarılmasıyla çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. O anların görüntüleri ise olayın heyecanını gözler önüne serdi.