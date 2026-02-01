Gaziantep\'te Kadın Kooperatifi Umut Oluyor

GAZİANTEP'te Kızılay Göç Merkezi'nde usta öğretici olan Filiz Özçelik, 9 usta öğretici arkadaşı ile birlikte 6 Şubat depremlerinde başlattıkları yardım kampanyasının ardından kurdukları kooperatifle kadınlara umut oldu. Özçelik, yardım kampanyalarını kurumsallaştırarak kooperatif haline getirdiklerini söyledi.

Kızılay Göç Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışan Filiz Özçelik ve 9 usta öğretici arkadaşı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere yardım etmek için kollarını sıvadı. Göç merkezinde ürettikleri kıyafet ve tekstil ürünlerini depremzedelere ulaştıran Özçelik ve arkadaşları, daha fazla insana yardım ulaştırmak için kooperatifleşme kararı aldı. 'Ninemin Sandığı' adıyla kurulan kadın kooperatifi, 63 kursiyere ulaştı. Kursiyerlere; çini, sedef, biçki dikiş, oyuncak bebek üretimi gibi meslekler öğretildi. Kadın kursiyerler burada ürettikleri el emeği ürünlerinin bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıp bir kısmını da satıp para kazanarak aile ekonomilerine destek sağlıyorlar.

'50-60 KURSİYERLE SAHADAYDIK'

Ninemin Sandığı Kadın Kooperatifi kurucusu ve yöneticisi Özçelik, "Biz Gaziantep'te kırsal bir mahallede usta öğretici olarak Kızılay Göç Merkezinde görev yapıyorduk. Yollarımız arkadaşlarımızla orada kesişti. İşe başladıktan çok kısa bir süre sonra 6 Şubat depremini birlikte yaşadık. Birbirimize dayanışmamız ve iş bölümlerimizle inanılmaz bir ekip olduk. 'Neden bunu daha ileriye taşıyıp hedeflerimize ulaşmayalım ki' dedik. Bu yola 9 usta öğretici arkadaşımızla birlikte çıktık. Depremde yardığım ettiğimiz insanlar çok zor durumdalardı. Konteynerlerde yaşadıkları için çok fazla şeylere ihtiyaçları vardı; havlu, iç çamaşırı, nevresim, kıyafet, tekstil ürünleri gibi. Hiçbir kar gözetmeksizin ekip işiyle bu sürecin içine girdik. O süreçte yaklaşık 50-60 kursiyerle sahadaydık. Haftalarca üretim yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştık" diye konuştu.

KOOPERATİF İSMİNİN DE BİR HİKAYESİ VAR

Kooperatif isimlerinin, bir yarışmada derece aldıkları ninelerinin masa örtüsünden çıktığını söyleyen Filiz Özçelik, "Kooperatifleşme sürecimizi ekibimizle başardık. O süreçten sonra birbirimizi bırakmadık. Bir yandan depremzede vatandaşlara yardım götürdük bir yandan sürekli üretim yaptık. Daha çok yetkili kişilerle görüşünce bize bir kooperatif kurmamızı önerdiler, yola bu şekilde çıktık. Kooperatifimizin isminin de bir hikayesi var. Arkadaşımızın ninesinin 50 yıllık bir masa örtüsü vardı. O sırada da Ankara'da büyük bir yarışma düzenlendi. Kızılay ekibi olarak biz de buraya katıldık. O örtüyü tasarıma dönüştürdük. Kıyafet tasarımı yaptık bu örtüden. Ankara'da bu elbisemiz derece aldı. Ninemin sandığı bu şekilde çıktı. Kendimizi ilk bununla derece alıp ifade ettiğimiz için kooperatifimizin ismi de böyle oldu" ifadelerini kullandı.

'YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞI YAPILIYOR'

Kursiyerlerin 1 yıllık eğitimin ardından alanlarında uzman kişilere dönüştürüldüğünü ve istemeleri durumunda kendi iş yerlerini de açabileceklerini belirten Özçelik, "Kooperatifimiz 9 ortaktan oluşuyor. Şu anda 63 civarı kursiyerimiz var, 21 tane de tedarikçimiz var. Ekibimiz çok daha geniş aslında. Birbirinden farklı alanlarımız var; çini, sedef, biçki dikiş, oyuncak bebek üretimi gibi. Önce bunların eğitimlerini veriyoruz. Sonra da üzerinde çalışıp kendilerine kazanç sağlamlarına destek oluyoruz. Kursiyerlerimizin ürünlerini yurt içi ve yurt dışında satışlarını yapıyoruz. Kursiyerlerimizin ürün satışlarını da kooperatif olarak biz destekliyoruz" dedi.

'ALDIĞIM PARA İLE AİLE BÜTÇESİNE KATKI SUNUYORUM'

Kooperatife geldikten sonra kendisini daha çok geliştirdiğini kazancı ile evinin geçimine destek olduğunu söyleyen kursiyer Zeliha Özkan, "Biçki dikiş, nakış, örgü alanlarında çalışıyorum. Yıllardır yapıyorum. Severek çalışıyorum burada. Kooperatife de geldik daha çok geliştirdik kendimizi. Yoldan geçerken kooperatif yazısını gördüm. Yaptığım ürünleri göstermek ihtiyacı duydum. Filiz Hanım bana çok yardımcı oldu. Birbirimize destek olduk. Herkes birbirine bir şeyler öğretti. Burada olmak çok güzel bir şey. Kazancım da oluyor. Buradan aldığım para ile aile bütçesine katkı da sunuyorum" diye konuştu.

Kursiyer kadın girişimci Deniz Uçer'in oğlu Muhammed Beytullah Uçer ise kursa annesiyle birlikte geldiğini, annesi üretim yaparken kendisinin de ders çalıştığını ve annesinin para kazanıp kendisine hediye almasından dolayı da mutlu olduğunu söyledi.