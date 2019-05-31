Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Süper Lig halaylarla kutlandı
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Gaziantep'te Süper Lig halaylarla kutlandı

27 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off final maçında Gazişehir Gaziantep'un Hatayspor'u penaltılarda 5-3 yenerek Süper Lig'e yükselmesi kentte halaylarla kutlandı.

Gaziantep'te Süper Lig halaylarla kutlandı, System.String[]

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off final maçında Gazişehir Gaziantep'un Hatayspor'u penaltılarda 5-3 yenerek Süper Lig'e yükselmesi kentte halaylarla kutlandı.
İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma nedeniyle Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Karşılaşmayı açık alanda dev ekranda izleyen Gaziantepliler, maç boyunca meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Normal süresi ve uzatmalar 1-1 sona erince penaltılara kalan maçı Gazişehir Gaziantep 5-3 kazandı. Bu skorla Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan üçüncü takım oldu, Hatayspor ise Spor Toto 1'inci Lig'de kaldı. Maçın sonunda Gaziantep'te Süper Lig'e çıkmanın sevinci yaşandı. Davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yapan taraftarlar, yöresel oyunlar oynayarak takımları lehine sloganlar attı.
Öte yandan araç konvoyları, bayraklar ve meşalelerle final sevinci yaşayan kırmızı-siyahlılar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:44 Kaynak: DHA
Hatayspor, Gaziantep, Spor
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