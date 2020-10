Gaziantep'te 'Temassız Oyun Şenliği' - Son Dakika

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Temassız Oyun Şenliği', Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telekonferans ile katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Masal Park'ta düzenlenen şenlikte, telekonferans ile katılan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Prof. Dr. Tolga Erdoğan'ın, 4 gün boyunca yaklaşık 630 okul öncesi, sınıf ve beden eğitimi öğretmenine 'Temassız Oyunlar Eğitimi' verdiği belirtildi. Eğitimlerle çocuklarda tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve iş birliği gibi edinimlerin gelişmesine yardımcı olabilmenin hedeflendiği kaydedildi. Hiçbir fiziksel temas içermeyen oyunların, eğitmenlerle paylaşıldığı şenlikte ise oyunun gücünden yararlanılarak, çocukların normalleşme dönemine uyum süreçlerini keyifli hale getirmek ve her türlü kaygı ile endişeden sıyrılıp okul yaşamına, arkadaşlarına, öğretmenlerine uyum sağlamaları amaçlanıyor.

'GÜNEŞ GİBİ AÇACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRMENİZ ÇOK DEĞERLİ'Eğitimler ve şenliğine çok kıymet verdiklerini dile getiren Bakanı Selçuk, "Böylesi zorlu, sağlık açısında sıkıntılı günlerde, dünyanın bütün ülkelerinde Covid-19 dolayısıyla yaşanan problemli dönemde, sizlerin bir güneş gibi açacak projelerle uğraşıyor olmanız, bunları hayata geçiriyor olmanız gerçekten çok değerli. Biz böyle bir süreci nasıl yönetelim, konusunda ekip arkadaşlarımızla konuşurken, onların tavsiyeleri sonucu temassız oyun konusunu öne çıkardık. Oyun bizim en önemli aracımız, eğitimde kullandığımız en güzel metot. Oyun vasıtasıyla hijyen kuralları, uzaktan eğitimle ilgili bazı hususları paylaşıyor olmak bizi rahatlatıyor. Böyle bir etkinliğe sahip çıkmanız her zaman olduğu gibi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızın mutluluğu, öğretmenlerimizin sevinci ve buluşmanın tadı hepimize büyük bir mutluluk veriyor" dedi.TÜRKİYE'DEKİ İLK 'TEMASSIZ OYUN' ÇALIŞMASI Tekrar sevgiyle kucaklaşmak için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise Türkiye'de ilk kez 'temassız oyun' çalışması yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Hep birlikte Türkiye'de ilk kez temassız oyun dediğimiz özel bir çalışmadayız. Çok özel bir dönemden geçiyoruz. Virüsle mücadele ederken bir taraftan da hayat devam ediyor, okullar açıldı. Oyun yalnızca oyun değil. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Zihinsel gelişim sadece kitaplarla olmuyor, oyun da bu gelişimi geliştiriyor. Size öğretmemiz gerekenleri oyun tekniği ile verebiliyoruz. Aynı zamanda sosyalleştiriyor, hepimiz bir aradayız. Bu eğitici öğretimle hem duygusal hem fiziki olarak bizi geleceğe hazırlıyor. Temassız olması bu dönemin yaşadığı en büyük soruna karşı bir fırsat veriyor. Valimiz ile çok güzel bir çalışma yapıyoruz. 'Yükselen Gaziantep' dedik. Eğitimi ile çocuklarıyla 'Yükselen Gaziantep' diyoruz. Bu çalışmalarda çocukların okuması şart. 'Ben okuyorum, Gaziantep okuyor' sloganıyla hareket ederek çocuk kütüphaneleri, millet kıraathanelerini açtık ve 'Gaziantep Okuyor' uygulamasıyla 20 bin kitaba ulaşabiliyorsunuz. Her çocuk grubu için kitap mevcut. Bu uygulamayı indirdiğinizde bu fırsatları veriyoruz. Çocuklar evde kaldığında da kendini geliştirsin, diyoruz. Her çocuğun bir yeteneği var. Doğuştan gelen bu yetenekleri iyi tarar, bu çocukları yönlendirebilirsek bizi kimse tutamaz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışarak 33 spor salonu tamamladık. Ulaşılabilirlik içinde 'mahalle tipi' olarak tasarladık. Anneler ve babalarla gideceğimiz çok yol var. Öğretmenler olarak sizler başımızın tacısınız. Bu minikler size emanet. Bu cevherlerden büyük bir gelecek bizi bekliyor. Bu zorlu dönemi el birliği ile atlatacağız. Ne yapılması gerekiyorsa bugün iş birliği yapacağız. 'Gaziantep Modeli'ni Türkiye'ye örnek bir model olarak sunacağız. Bu modelle 'Güvenli Okulu' çalıştıran tek şehir olduk. O okulda ne yapılması gerekiyorsa bütün tedbiri aldık. Sağlıklı, güvenli, çocuklarımız geleceği için ne gerekiyorsa yapacağız."Konuşmaların ardından şenliğe katılan çocuklar, sosyal mesafeli oyunlar oynayarak, eğlendi.

