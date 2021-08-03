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GAZİANTEP'TEKİ BİYOGAZ TESİSİ'NDE 4 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLANIYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'TEKİ BİYOGAZ TESİSİ'NDE 4 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLANIYOR

03.08.2021 12:28
GAZİANTEP'TEKİ BİYOGAZ TESİSİ'NDE 4 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLANIYOR, System.String[]

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Merkezi Biyogaz Tesisinde organik gübre ve elektrik üretimi yapılıyor.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Merkezi Biyogaz Tesisinde organik gübre ve elektrik üretimi yapılıyor. 35 dönüm araziye kurulan tesiste hayvansal atıklar işlenerek gübreye dönüştürülüyor ve yenilenebilir enerjiyle 4 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Oğuzeli ilçesinde kırsal Gündoğan Mahallesi'nde, 35 dönüm arazi üzerine kurulan ve Ekim 2018'de devreye giren tesiste üretilen yenilenebilir enerjiyle hayvansal atıklar tesiste işlenerek katı ve sıvı gübre haline getirilirken, 4 bin hanenin de elektriği karşılanabiliyor. Kentte sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayan ve toprak verimliliğini arttırarak temiz su kaynaklarının kirlenmesi engellenen tesiste, hayvansal atıklar organik gübreye dönüştürülerek Türkiye'de bulunan çitçilere gönderiliyor.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE'

Günlük 100 ton gübre ile 4 bin hanenin enerji ihtiyacını karşıladıklarını ve Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu ifade eden Biyogaz Enerji Santrali İşletme müdürü Serkan Kılıç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Merkezi Biyogaz Tesisinde Hayvansal atıkların bertaraf yoluyla elektrik enerjisi ve aynı zamanda katı ve sıvı gübre üretimleri yapıyoruz. Oğuzeli İlçemizde Büyükşehir Belediyemiz bir fizibilite çalışması yaptı. Gaziantep'te 7 megavat kapasiteli hayvansal atıkların olduğu gördük. Bu yatırımı kamuda ilk defa biyogaz olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Akabinde Nizip Bölgesi'nde 3 megavat, Bağbaşı Bölgesi'nde 3 megavat toplamda şu anda megavat biyogaz enerji santralleri ve hayvansal atıkların bertaraf tesisleri yapılmış durumda. Bu tamamen çevre dostu bir santral ve Türkiye'ye örnek olsun diye yapıldı. Günlük olarak Oğuzeli Biyogaz santralimizde 100 ton atık tavuk gübresi ve büyükbaş gübresi belirli bir reçeteye bağlı olarak hazırlanarak bertaraf sağlanmaktadır. Bu bertaraf sonucunda çıkan metan gazıyla kojeranasyon motorlarımızda ortalama olarak 20 megavat elektrik üretiyoruz ve 4 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz dedi.

'ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ GÜBRE'

Tesise gelen ham maddeleri sıvı ve katı olarak iki farklı organik gübreye dönüştürüldüğünü ve sıvı gübreleri çiftçiye ücretsiz verildiğini vurgulayan Kılıç, Tesisimizin diğer bir adını da aslında gübre ıslah tesisi olarak de düşünebiliriz. Buraya gelen ham maddeleri burada fermantasyon sonucunda sıvı ve katı olarak iki farklı organik gübreye dönüştürülür. Bu sıvı gübreyi de Büyükşehir Belediyemiz çiftçilere destek olsun diye ücretsiz olarak dağıtıyor. Böylelikle bölge topraklarının da tarım gücü arttırılıyor. Burada çıkan organik katı gübrelerimizi de kendi park bahçelerimiz de olmak üzere topraklarımızın verimini arttırıyoruz diye konuştu.

'45 GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİNDE GAZ OLUŞUMU SAĞLANIYOR'

Tesise gelen ham maddelerin işlenmesi ve çalışma sürecini anlatan Biyogaz Enerji Santrali İşletme müdürü Serkan Kılıç katı ve sıvı gübreleri fermente ettiklerini belirterek şunları söyledi

Tesisimizde dezenfektan ünitesi ile başlayan gelen hammadde kabulü, bu kabullerin laboratuar analizleri, analizler sonucu oluşturulan reçeteler ve buna bağlı olarak ön havuz dediğimiz karışım havuzunun hazırlanması ve bunların günlük belirli oranlarda beslenerek 45 günlük bekleme süresinde gaz oluşumu sağlanıyor. Burada oluşan gazlar belirli bir ayrıştırma sonrasında kojenerasyon motorlarında elektrik üretimlerini sağlıyoruz. Daha sonrasında fermente olan gübreleri kendi separetörlerimiz aracılığıyla ayrıştırma işlemine tabi tutuyoruz. Katı ve sıvı gübrelerimizi de bu şekilde fermente etmiş oluyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu konularda yaptığı çalışmalarını genişleterek GBB Enerji A.Ş. adı altında bir şirket oluşturdu. Biz de bu şirkette aktif rol alarak sadece kendi memleketimizde değil Türkiye üzerinde yapılacak olan güneş enerji santraları, rüzgar enerji santralleri, biyogaz santralleri üzerinde danışmanlık, proje ve yapım işlerinde destek veriyoruz. Danışmanlık veriyoruz. Amacımız ülkemizdeki karbon salınımını engellemek, elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılamaktır.

GAZİANTEP'TEKİ BİYOGAZ TESİSİ'NDE 4 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLANIYOR
GAZİANTEP'TEKİ BİYOGAZ TESİSİ'NDE 4 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLANIYOR
GAZİANTEP'TEKİ BİYOGAZ TESİSİ'NDE 4 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLANIYOR
GAZİANTEP'TEKİ BİYOGAZ TESİSİ'NDE 4 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLANIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TEKİ BİYOGAZ TESİSİ'NDE 4 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLANIYOR - Son Dakika


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