Son Dakika Haberleri: Gaziantep'ten 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı
Son Dakika Genel Gaziantep'ten 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı

Gaziantep'ten 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı

1 saat önce

Gaziantep'ten 150 araçlık askeri konvoy yola çıktıGAZİANTEP - Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde Gaziantep'ten Suriye sınırına gitmek üzere yaklaşık 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Gaziantep'ten 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı

GAZİANTEP - Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde Gaziantep'ten Suriye sınırına gitmek üzere yaklaşık 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı. Konvoyda, tank ve zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ve yaşam malzemeleri de bulunuyor.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD/ PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor. Gaziantep 5. Zirhli Tugay Komutanlığından çıkan ve içerisinde tankların yanı sıra mühimmat, makineli tüfekli pikap, zırhlı araç ve otobüslerin bulunduğu yaklaşık 150 araçlık konvoy, Şanlıurfa istikametine doğru hareket etti. Konvoydaki tank, zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemelerinin Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine götürüldüğü belirtildi.

Gaziantep'ten 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı

Gaziantep, Suriye, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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