Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika

Gaziantep'ten kısa kısa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, hayvanat bahçesinin yeni giriş kapısının daha sanatsal bir görünüm kazanması amacıyla düzenlenen fikir yarışması sonuçlandı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, hayvanat bahçesinin yeni giriş kapısının daha sanatsal bir görünüm kazanması amacıyla düzenlenen fikir yarışması sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı" ödül töreninde birinci olan mimarlar Cemal Ercan, Mehmet Reşat Erdoğan ve Kerem Kaya'ya 15 bin liralık para ödülü verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesinin tür sayısı ve çeşitlilik bakımından büyük bir hazine olduğunu belirtti.

Her yıl hayvanat bahçesinin üzerine koyarak geliştirdiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Şimdi sırada şempanze adamız var. Hedefimiz Afrika safarisi. Uzaklarda arama. Safariyi görmek istiyorsan Afrika'ya gitmene gerek yok. Gaziantep'e gelmeniz yeterli. Dolayısıyla 5 milyon kişinin ziyaret ettiği bahçemizin ziyaretçi sayısını daha yüksek rakamlara çıkarmak istiyoruz. Gördüğümüz büyük bir ihtiyaç vardı. Burç Parkı'nın içerisine gelince trafik kilitleniyordu. Bu nedenle ikinci bir kapıya ihtiyacımız oldu. Projede dereceye girenler, ortaya çıkan eserlerle bizleri çok heyecanlandırdı. Bizlere olan desteğinden dolayı genç mimarlarımıza teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bu fikir projesini hayata geçireceğiz."

GSO'dan ihracat akademisi projesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla başlatılan "İhracat Akademisi Projesi"nin dördüncü dönem eğitimleri başladı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre 100'ün üzerinde bireysel ve 30'un üzerinde firma başvuruda bulundu.

İhracat akademisi eğitimleri ile Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilen, en az yüksekokul mezunu kursiyerlerin firmalarla eşleştirilmesi, istihdam edilen personelin 2 ay boyunca teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi ile danışmanlık almasının sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında verilen eğitimlerle ayrıca, firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen potansiyel alıcı listelerinin detaylı bilgileriyle firmalara sunulması sağlanacak ve eğitim sürecinde yer alan firmalarda Dış Ticaret İstihbarat Birimleri kurulacak.

İKA'dan Mezopotamya tanıtım turu

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Bölge Kalkınma Ajansları iş birliğinde Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı kapsamında, Balkan ülkeleri seyahat acenteleri ve bloggerlara yönelik "Mezopotamya" tanıtım turu düzenlendi.

İKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan ülkeleri seyahat acenteleri ve bloggerlardan oluşan heyet, dört gün sürecek tanıtım turu kapsamında Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa turizm destinasyonları, kültür, inanç, doğa, spor gibi farklı turizm çeşitlerine yönelik ziyaretler gerçekleştirecek.

Gaziantep, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 17:19 - Kaynak: AA

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