Gaziantep Ticaret Borsası meclisi video konferansla toplandı - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Borsası meclisi video konferansla toplandı

24.11.2020 16:48
Gaziantep Ticaret Borsası meclisi video konferansla toplandı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlediGaziantep Ticaret Borsası (GTB) kasım ayı olağan meclis toplantısı,...

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda, COVİD-19'un iş dünyası üzerine etkileri, alınan tedbirler, sektörel sorun ve çözüm önerileri ile borsanın kasım ayı faaliyetleri değerlendirildi.

Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, küresel ölçekte artış eğilimi gösteren Koronavirüs (COVİD-19) vakalarına dikkat çekerek, tedbir kurallarına hassasiyetle riayet edilmesi uyarısında bulundu. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte COVİD-19 hasta sayısında artış gözlemlendiğine işaret eden Tiryakioğlu, toplumda bu konuda mutlaka bir tedbir kültürünün oluşması gerektiğini ifade etti. Hastalığın kontrol altında tutularak minimize edilmesi için toplumun tüm fertlerine çok önemli görevler düştüğünü vurgulayan Tiryakioğlu, "Küresel bir salgınla karşı karşıyayız, salgının yayılımında birinci etkenin kontrolsüz insan hareketleri olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle gerek kişisel gerekse de işletme odaklı çok daha dikkatli tedbirli olmamız gerekiyor. Hastalıkla mücadelede mutlak başarıya ve sağlıklı yarınlara ancak hep birlikte kurallara uyarak ulaşabiliriz" dedi.

Aşı çalışmalarından gelen haberlerin dünya genelinde 2021'in ikinci yarısından itibaren toparlanma döneminin başlayabileceği sinyallerini verdiğini kaydeden Tiryakioğlu, "Yeni bir döneme giriyoruz. Birçok alanda alışkanlıkların değişeceği, ezberlerin bozulacağı, üretim ve tüketim taleplerinin yön değiştireceği bir dönem Bu köklü değişimle birlikte yeni dünya düzeninde önümüzde yeni fırsatlar ve yeni yol haritaları oluşacak. Bu döneme şimdiden hazırlıklı olmamız ve var olan potansiyelimizi çok daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Küresel bir salgın sürecini yaşıyoruz; bunun sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan birtakım zorlukları var ama zorluklar karşısında daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu nedenle şimdi işe çok daha fazla sarılma, üretme ve istihdam sağlama zamanı. Geride bıraktığımız dönem içerisinde daha kritik virajları hep birlikte el birliğiyle aştık. Önümüzde bir müddet daha kat etmemiz gereken bir yol var. Bu yolda azim ve kararlılıkla yürüdüğümüz takdirde ülke olarak tempolu büyüme sürecimizi yeniden yakalayacağımıza inanıyoruz. El birliğiyle inşallah bu sıkıntılı dönemi de geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Tiryakioğlu, Türkiye ekonomisinin 2020 yılını salgının neden olduğu çeşitli sorunlara rağmen pozitif büyümeyle bitireceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada borsanın faaliyetleri ve tamamlanan projeleri hakkında bilgiler aktardı. Ekim ayı içerisinde hizmete başlayan GTB Antep Fıstığı Lisanslı depoda ürün alımlarının sürdüğünü belirten Akıncı, "Lisanslı depomuzda ürün kabul işlemlerimiz devam ediyor. Aslında açılış öncesi ve sonrası üreticilerimizi köylerinde bire bir ziyaret ederek tesisin faydaları hakkında bilgi vermek istiyorduk fakat pandemi önlemlerimiz kapsamında bunu biraz daha lokal ölçekte, online iletişimlerle gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakın zaman içerisinde lisanlı depomuz hakkında tüm üreticilerimize ulaşmış ve avantajlarını anlatmış olacağız" dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaptırılan Et Borsası ve Et Halinin de hizmete girdiğini müjdeleyen Akıncı, "Üzerinde hassasiyetle çalıştığımız şehrimiz ve bölgemiz ekonomisi açsısından iki önemli projemiz vardı. Çok şükür her ikisini de hizmete kazandırdık. Et Borsası ve Et Halinde hak sahibi kasaplarımız yeni işyerlerine taşınarak hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Türkiye'nin en büyük ve en modern Et Borsası ve Et Hali, şehrimizin Gastronomi kimliğine önemli katkılar sağlayacak. Gaziantep'imize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası meclisi video konferansla toplandı

Gaziantep Ticaret Borsası, Yönetim Kurulu, Mehmet Akıncı, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep Ticaret Borsası meclisi video konferansla toplandı - Son Dakika


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