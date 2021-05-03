Gaziantep Valiliği'nden camide biber gazlı müdahaleye yönelik açıklama - Son Dakika

Gaziantep Valiliği'nden camide biber gazlı müdahaleye yönelik açıklama
03.05.2021 16:52
Gaziantep'te, camide ibadet etmekte olan vatandaşlara biber gazıyla müdahale eden polis görevinden alındı.
Gaziantep Valiliği, polisin camide bazı vatandaşlara biber gazıyla yaptığı saldırıya yönelik açıklamada bulundu.
Müdahaleyi gerçekleştiren emniyet personelinin görevden alındığını söyleyen Valilik, olaya dair soruşturma açıldığını söyledi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklama tam olarak şöyledir: "Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır"
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