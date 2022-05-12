Gaziantep Valiliği ve Ali Babacan arasında miting gerginliği: Evrakta sahtecilik nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız - Son Dakika

DEVA partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından Gaziantep'te yapmak istedikleri mitinglerinin engellendiğini iddia etti.

SOSYAL MEDYADAN MESAJI VERDİ: HODRİ MEYDAN

Babacan, paylaşımında, "DEVA Partisi'nin ilk mitingini engellemeye çalışanlar; Her yerde bizi göreceksiniz, engel olamazsınız. 21 Mayıs'ta Gaziantep'te herkes demokrasi ve atılımın sesini duyacak. Bundan böyle DEVA Partisi'nin olduğu her meydan Demokrasi Meydanı'dır. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

VALİLİK, İDDİALARINI YALANLADI

Gaziantep Valiliği, Demokrasi ve Atılım Partisinin miting talebine ilişkin basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın mecralarında bir siyasi partinin miting yapmak üzere Demokrasi Meydanı'nın tahsis edilmesini istediği ve kendilerine önce olumlu cevap verildiği, sonrasında değiştirilerek başka bir alanın tahsis edildiğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

"11 MAYIS İÇİN MİTİNG İZNİ VERİLDİ"

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık yer toplantı alanları ve yürüyüş güzergahları, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin, güzergahın geçeceği il ve ilçe belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak her yıl ocak ayında Valiliğimiz tarafından belirlenmektedir. 17 Ocak'ta ve 47753 sayılı olur ile açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı belirlenmiş ve Valiliğimiz resmi web adresinden ilan edilmiştir. Demokrasi ve Atılım Partisinin 29 Nisan'da yapmış olduğu bahse konu açık hava mitingi başvurusu da bu minvalde değerlendirilerek 5 Mayıs'ta kendilerine durumu açıklayan resmi cevabi yazı tebliğ edilmiştir. 5 Mayıs'ta Demokrasi ve Atılım Partisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda miting yapılması istemi ile ilgili verilen Etkinlik Bildirimi yazısına da talebin uygun bulunmadığına dair cevap verilmiştir. 10.05.2022 tarihinde bahse konu siyasi parti tekrar Şehitkamil İlçesi Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı'nda açık yer toplantısı yapmak üzere Etkinlik Bildirimi yazısı göndermiş ve istek 11.05.2022 tarihli Valilik Makam Olur'u ile uygun bulunmuştur.

"EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

15 Temmuz Demokrasi Meydanı sadece seçim dönemlerinde siyasi parti başkanları tarafından kullanılmaktadır. İddialara konu edilen ve onay verildiğine dair basına yansıyan belge fotoğrafları gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu belge fotoğrafları ile ilgili 'evrakta sahtecilik' suçundan suç duyurusunda bulunulacaktır."