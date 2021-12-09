Gaziemir Belediye Başkanı için Facebook'tan istenen yazı mahkemeye ulaşmadı - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla açılan 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında 4'üncü duruşma, İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Facebook'tan beklenen yazının gelmemesi nedeniyle dava ile ilgili kararın sonraki celsede verilmesine hükmedildi.

Ocak ayında, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi.

İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili avukat Gülşen Gezici ile sanık Belediye Başkanı Arda'nın vekili Avukat Ayşe Zübeyde Aydın katıldı. Hakim, geçen celselerde sosyal medya profilinin Halil Arda'ya ait olup olmadığının belirlenmesi için istenen yazının ABD'den gelmediğini belirtti. 'DOSYAYA KATKI SAĞLAMAYACAK'Duruşmada söz alan avukat Gülşen Gezici, ABD'den beklenen yazının dosyaya katkı sağlamayacağını belirterek, "Pek çok emsal dosyada Facebook'un istenilen hususlara cevap vermediğini bildiğimizden yazının cevabının beklenmesinin dosyaya katkı sağlamayacağını düşünüyoruz. Önceki celselerde sanığın eşi, söz konusu paylaşımların Facebook sayfası üzerinden yapıldığını itiraf etti. Toplanan deliller neticesinde sanığın suçu sabittir, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.Halil Arda'nın avukatı ise yazının beklenmesi gerektiğini savunurken, savcı da beklenmesi gerektiğini belirtti.Konuşmaların ardından hakim, paylaşım yapılan hesaba ait ID numarasının tespiti ve IP detay bilgilerinin istenilmesi için Facebook'a yazılan yazının beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.