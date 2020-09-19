Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Bartın'da 19 Eylül Gaziler Günü Valilik binası önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Bartın Valiliği binası önünde gerçekleştirilen Gaziler Günü kutlama programına Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutan Vekili Dz. Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutan V, İl Emniyet Müdürü, Siyasi Parti İl Başkanları, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, İl Müdürleri, STK Temsilcileri, Gaziler ve aileleri katıldı.

Törende Vali Sinan Güner, Garnizon Komutan V. Dz.Kd.Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın ile Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve akabinde Türk Bayrağının göndere çekilmesi ile devam eden törende Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok bir konuşma yaptı.

Başkan Altunok konuşmasında, "Vatanımızı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Ecdadımız "Ölürsem Şehit, Kalırsam Gaziyim" düşüncesiyle savaşmış, canını ortaya koymuş, en büyük miraslardan birisi olarak bize bu yüce unvanları bırakmıştır. "Hürriyet ve İstiklal Benim Karakterimdir" diyerek Milli Mücadeleyi başlatan Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, Sakarya Meydan Muharebesinden sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce "Gazilik" unvanı verilmesine ve Büyük Öndere gazilik unvanının verildiği 19 Eylül tarihinin ülkemizde gaziler günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu karar devletimizin ve milletimizin gazilerimize verdiği önemin, onlara duyulan minnet ve şükran duygularının ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle; gazilerimizi anma günü münasebetiyle toplandığımız şehit ve gazilerimizi anarak birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ediyor, Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz." Dedi. - BARTIN