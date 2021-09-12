Üye Girişi
GAZİMAĞUSA - Kıbrıs'taki tarihi ve simge eserlerin minyatürleri "Minia Kıbrıs Müzesi"nde sergileniyor - Son Dakika

GAZİMAĞUSA - Kıbrıs'taki tarihi ve simge eserlerin minyatürleri "Minia Kıbrıs Müzesi"nde sergileniyor

12.09.2021 14:51

Kıbrıs'a özgü tarihi ve simge eserlerin minyatür versiyonları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan "Minia Kıbrıs Müzesi"nde ziyaretçilerle buluşuyor.

Kıbrıs'a özgü tarihi ve simge eserlerin minyatür versiyonları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan "Minia Kıbrıs Müzesi"nde ziyaretçilerle buluşuyor.

Tarih boyunca Kıbrıs'ta bulunmuş Osmanlı, Bizans, Roma ve Venedik gibi medeniyetler dönemine ait tarihi eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi'nde sergileniyor.

Gazimağusa'daki Tatlısu bölgesinde, Bizans dönemine ait Panayia Pergaminiotissa Kilisesinin bulunduğu alana inşa edilen müzede 25 farklı eser yer alıyor.

Girne Kalesi, Selimiye Camisi, Salamis Antik Tiyatrosu ve Apostolos Andreas Manastırı gibi eserlerin minyatürleri müzede görülebiliyor.

Ziyarete 2015'te açılan müze çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlarken, ülke ve bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

İstanbul'daki Minatürk'ten esinlenildi

Müzenin önemine ve tarihine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, müzenin Bizans dönemine ait 1100 yıllık bir kilisenin bulunduğu ve çok tarihi bir alanda yer aldığını söyledi.

Orçan, "İstanbul'daki Miniatürk'ü ziyaret ettiğimde çok sayıda turistin oraya geldiğini gördüm, dönüşümde hemen çalışmalara başladık ve Kıbrıs'taki tarihi eserlerin minyatürlerinden oluşan müzeyi bu tarihi kilisenin avlusuna yerleştirdik. Kıbrıs'ta yaşanan her medeniyete ait tarihi eseri burada barındırmak istedik. Ülkemizin her bölgesinden bir eser de olmasına dikkat ettik." dedi.

Kıbrıs'ta bulunan 25 farklı tarihi eserin minyatürünün müzede bulunduğunu kaydeden Orçan, müzenin ciddi sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir mekan haline geldiğini belirtti.

Yıllık 70 bine yakın ziyaretçi

"Salgından önce burada, yıllık yaklaşık 60-70 bin bandında ziyaretçi trafiği vardı." diyen Orçan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hafiflemesiyle yerli ve yabancı turistlerin yeniden müzeyi ziyaret etmeye başladığını söyledi.

Orçan, müzenin hemen yanında lavanta tarlası oluşturduklarını, onun da ilgi çekeceğini düşündüklerini söyledi.

Müzeyi ziyaret eden Efsun Yıldız, Kıbrıs'taki birçok tarihi eserin minyatüründen oluşan müzeyi gezmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Eserlerden en çok Hz. Ömer Türbesi'ni beğendiğine değinen Yıldız, KKTC'ye gelen tüm turistlere Minia Kıbrıs Müzesi'ni görme tavsiyesinde bulundu.

Tatlısu köyü sakini Murat Uygur da yerli ve yabancı turistlerin böyle bir güzelliği görmelerini beklediklerini dile getirdi.

GAZİMAĞUSA - Kıbrıs'taki tarihi ve simge eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi nde sergileniyor
GAZİMAĞUSA - Kıbrıs'taki tarihi ve simge eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi nde sergileniyor
GAZİMAĞUSA - Kıbrıs'taki tarihi ve simge eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi nde sergileniyor
GAZİMAĞUSA - Kıbrıs'taki tarihi ve simge eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi nde sergileniyor

Togo Cumhuriyeti, Gazimağusa, Bizans, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİMAĞUSA - Kıbrıs'taki tarihi ve simge eserlerin minyatürleri 'Minia Kıbrıs Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'dan torpil iddialarına tek cümlelik yanıt: Bunların hiçbirini umursamıyorum 14:46 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'dan torpil iddialarına tek cümlelik yanıt: Bunların hiçbirini umursamıyorum Koronavirüs vaka haritasında Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali Kemal Çeber'i isyan ettirdi 14:34 Koronavirüs vaka haritasında Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali Kemal Çeber'i isyan ettirdi Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı 14:29 Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı
Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı 14:20 Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı Dünya Sağlık Örgütü'nün 13:43 Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için 12:47 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü 12:29 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler 12:03 Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler

Son Dakika Haberleri
14:44 Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı
14:30 Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı
14:28 Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı
14:22 Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu
14:19 Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı
14:14 Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum
13:42 Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı
13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti         
14:52
Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı         
14:45
Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı         
14:31
Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu         
14:23
Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum         
14:15
Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı         
13:16
11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı         
12:36
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi         
11:12
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı         
09:13
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 15:08:13. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİMAĞUSA - Kıbrıs'taki tarihi ve simge eserlerin minyatürleri "Minia Kıbrıs Müzesi"nde sergileniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement