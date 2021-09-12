GAZİMAĞUSA - Kıbrıs'taki tarihi ve simge eserlerin minyatürleri "Minia Kıbrıs Müzesi"nde sergileniyor - Son Dakika

Kıbrıs'a özgü tarihi ve simge eserlerin minyatür versiyonları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan "Minia Kıbrıs Müzesi"nde ziyaretçilerle buluşuyor.

Tarih boyunca Kıbrıs'ta bulunmuş Osmanlı, Bizans, Roma ve Venedik gibi medeniyetler dönemine ait tarihi eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi'nde sergileniyor.

Gazimağusa'daki Tatlısu bölgesinde, Bizans dönemine ait Panayia Pergaminiotissa Kilisesinin bulunduğu alana inşa edilen müzede 25 farklı eser yer alıyor.

Girne Kalesi, Selimiye Camisi, Salamis Antik Tiyatrosu ve Apostolos Andreas Manastırı gibi eserlerin minyatürleri müzede görülebiliyor.

Ziyarete 2015'te açılan müze çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlarken, ülke ve bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

İstanbul'daki Minatürk'ten esinlenildi

Müzenin önemine ve tarihine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, müzenin Bizans dönemine ait 1100 yıllık bir kilisenin bulunduğu ve çok tarihi bir alanda yer aldığını söyledi.

Orçan, "İstanbul'daki Miniatürk'ü ziyaret ettiğimde çok sayıda turistin oraya geldiğini gördüm, dönüşümde hemen çalışmalara başladık ve Kıbrıs'taki tarihi eserlerin minyatürlerinden oluşan müzeyi bu tarihi kilisenin avlusuna yerleştirdik. Kıbrıs'ta yaşanan her medeniyete ait tarihi eseri burada barındırmak istedik. Ülkemizin her bölgesinden bir eser de olmasına dikkat ettik." dedi.

Kıbrıs'ta bulunan 25 farklı tarihi eserin minyatürünün müzede bulunduğunu kaydeden Orçan, müzenin ciddi sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir mekan haline geldiğini belirtti.

Yıllık 70 bine yakın ziyaretçi

"Salgından önce burada, yıllık yaklaşık 60-70 bin bandında ziyaretçi trafiği vardı." diyen Orçan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hafiflemesiyle yerli ve yabancı turistlerin yeniden müzeyi ziyaret etmeye başladığını söyledi.

Orçan, müzenin hemen yanında lavanta tarlası oluşturduklarını, onun da ilgi çekeceğini düşündüklerini söyledi.

Müzeyi ziyaret eden Efsun Yıldız, Kıbrıs'taki birçok tarihi eserin minyatüründen oluşan müzeyi gezmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Eserlerden en çok Hz. Ömer Türbesi'ni beğendiğine değinen Yıldız, KKTC'ye gelen tüm turistlere Minia Kıbrıs Müzesi'ni görme tavsiyesinde bulundu.

Tatlısu köyü sakini Murat Uygur da yerli ve yabancı turistlerin böyle bir güzelliği görmelerini beklediklerini dile getirdi.